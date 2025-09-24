El PSOE critica las fiestas de San Mateo en Oviedo: "Son sosas y aburridas"

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado este miércoles el modelo festivo de San Mateo impulsado por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Ha dicho que que si el actual es el modelo de fiestas que su equipo de gobierno va a mantener, "nos vamos a aburrir muchísimo en el futuro".

En una rueda de prensa, Llaneza ha asegurado que este modelo es "fracasado y privatizado" que "no busca lo que debería primar y sí busca beneficiar a determinados promotores o empresarios". Las de 2025 han sido a juicio del portavoz socialista unas fiestas "sosas y aburridas" frente a un modelo que debería estar consensuado para que toda la ciudadanía "se sienta cómoda".

Llaneza se ha referido en concreto al "pinchazo" que se ha vivido en 2025 en el recinto de conciertos de La Ería, con conciertos con menos de 2.000 personas que ofrecen una visión "desangelada". A su juicio, se deberían sacar los conciertos de ese recinto y regresar en algunos tipos de recitales a la plaza de la Catedral además de otros espacios. También aboga por su gratuidad o precios "muy asequibles".

El "abuso sistemático" del Campo San Francisco es otro punto que hace que el PSOE rechace el actual modelo festivo. "Es un jardín histórico", ha dicho, criticando el paso de camiones de gran tonelaje por las calles interiores del Campo para el montaje y desmontaje de las casetas hosteleras.

Por otro lado ha puesto el foco en las declaraciones del alcalde Canteli y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, señalando que cada vez que se les pregunta por el balance de San Mateo, "siempre dicen que los promotores están contentos" pero no preguntan a la ciudadanía. Aunque desde el Ejecutivo sostienen que las calles están "llenas de gente", el portavoz socialista ha remarcado que entre semana las calles "están vacías", lo que supone una "respuesta clamorosa" de la ciudadanía a un modelo "mal gestionado".