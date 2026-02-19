El PSOE critica el "fracaso" de la gestión en la cesión de locales a entidades sin ánimo de lucro

Archivo - El edil socialista Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha dicho este jueves que "por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento suspenderá la ordenanza reguladora de cesión de locales, dejando al tejido asociativo de la ciudad en el limbo".

García Monsalve ha explicado que el concejal de Interior, Participación y Distritos, Mario Arias, ha firmado una resolución por la que deja sin efecto de manera definitiva la convocatoria correspondiente al ejercicio 2025 y acuerda la suspensión temporal de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026.

"Y lo hace posponiendo además la rectificación anual del catálogo de locales, que sigue sin estar actualizado y aprobado tres años después de la entrada en vigor de la ordenanza", ha señalado.

"Como única justificación el concejal señala que ha sido imposible depurar la situación física y jurídica de determinados locales y que tampoco se ha hecho la regularización de ocupaciones existentes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el señor Arias estos tres años?", se ha preguntado García Monsalve.

Para el Grupo Municipal Socialista, esta "paralización" no puede calificarse como un simple retraso administrativo. "Es, en realidad, el reconocimiento implícito de un fracaso en la gestión. Lo que se pone de manifiesto no es un problema del tejido asociativo, que espera disponer de locales para sus actividades a través de un procedimiento claro y regulado, sino una evidente falta de previsión por parte del equipo de gobierno municipal y especialmente del concejal responsable del área", ha lamentado el socialista.

Ha añadido que mientras está sucediendo eso, se intenta "expulsar" a algunas asociaciones a la vez que "se conceden locales a otras a dedo", algo que ha tildado de "arbitrariedad".

Según ha afirmado García Monsalve, a día de hoy, ni siquiera está aprobado el catálogo de locales municipales aptos para la cesión. "Tampoco se ha intentado regularizar situaciones tan manifiestamente perjudiciales como la del Sanatorio Miñor, que continúa sin una solución clara pese a la evidente necesidad de intervención municipal", ha recalcado.

"Las asociaciones no pueden ser rehenes de la improvisación ni de la incapacidad administrativa", ha manifestado el concejal del PSOE, que pedirá en la próxima comisión plenaria de Economía e Interior que se pongan en marcha, a la mayor brevedad posible, los medios materiales y personales necesarios para cumplir la ordenanza reguladora de la cesión temporal del uso de locales a entidades sin ánimo de lucro y para aprobar el catálogo de locales disponibles.