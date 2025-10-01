El PSOE exige un proceso transparente en la adjudicación de las plazas de Ferreros II, en Ciudad Naranco

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo celebra que el equipo de Gobierno haya rectificado su postura inicial de vender en bloque a un fondo las plazas del estacionamiento de Ferreros II, en Ciudad Naranco y pide que se ponga en marcha un proceso transparente para adjudicar dichas plazas.

Así lo ha indicado el edil Jorge García Monsalve que ha celebrado el éxito de participación en el proceso abierto por el Ayuntamiento de Oviedo para conocer el interés de los vecinos por dichas plazas.

"Lo que ahora mismo exigimos es que el equipo de Canteli es que abandone definitivamente la postura inicial de vender esas plazas por bloques a la totalidad de las plazas y que a la hora de adjudicar dichas plazas se tengan en cuenta criterios como puede ser la proximidad, el empadronamiento o las necesidades sociales", dijo Monsalve.

Además el PSOE pedirá que el precio máximo de las mismas esté sujeto a una tasación independiente. Consideran que todas esas cuestiones tienen que estar recogidas en unos pliegos claros y precisos.

A juicio del PSOE lo que evidencia esta rectificación es que los procesos participativos, lejos de ser un mero trámite ornamental, son instrumentos reales y efectivos para lograr corregir decisiones o situaciones como esta que van contra el interés general.

"Desde luego, desde el Grupo Municipal Socialista, vamos a participar en este proceso colaborando, fiscalizando y sobre todo acompañando a la ciudadanía de Oviedo en todo el proceso abierto", dijo.