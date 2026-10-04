El PSOE exige una solución para el Balonmano Vetusta y un plan ante la falta de espacios deportivos

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado al equipo de Gobierno de Alfredo Canteli una solución para los problemas de disponibilidad de instalaciones que, según denuncia, afronta una temporada más el Balonmano Vetusta, así como una planificación global para responder a la falta de espacios deportivos en la ciudad.

La concejala socialista, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha señalado que el club se ha visto obligado a buscar alternativas fuera de la red deportiva municipal, recurriendo a instalaciones privadas y, en algunos casos, a desplazamientos fuera de Oviedo.

Asimismo, ha advertido de que varios equipos del Balonmano Vetusta deben coincidir en un mismo polideportivo y entrenar de manera simultánea. A su juicio, esta fórmula puede permitir atender la demanda "sobre el papel", pero plantea dudas sobre que se estén garantizando condiciones adecuadas para los entrenamientos y la práctica deportiva.

Sánchez Santa Bárbara ha sostenido que la situación del Balonmano Vetusta no es un caso aislado, sino el reflejo de un problema que afecta a un número creciente de entidades deportivas de diferentes modalidades, que encuentran dificultades para encajar sus entrenamientos por la escasez de espacios, la insuficiencia de horarios y el estado de algunas instalaciones.

"No estamos hablando de una cuestión menor. Cuando las instalaciones municipales no son capaces de atender la demanda existente, el problema termina repercutiendo en todo el deporte base: en los clubes, en los deportistas, en los entrenadores y también en las familias", ha señalado la edil socialista.

El PSOE ha remarcado que no reclama un trato preferente para el Balonmano Vetusta, sino que todos los clubes y entidades dispongan de condiciones adecuadas para desarrollar su actividad, con independencia de la modalidad deportiva o de su capacidad económica.

Los socialistas consideran especialmente preocupante que esta problemática se repita temporada tras temporada sin que, a su juicio, el Gobierno municipal haya aportado una respuesta estructural. Por ello, han pedido que se abandone el tratamiento de estos casos como incidencias puntuales y se adopte una respuesta global basada en la planificación y el diálogo con los clubes.

El Grupo Municipal Socialista preguntará en el próximo Pleno por qué el Balonmano Vetusta continúa sin contar con un espacio municipal adecuado, qué alternativas ha estudiado y ofrecido el Ayuntamiento y qué medidas prevé impulsar para mejorar la planificación y disponibilidad de las instalaciones deportivas municipales.