PSOE y FSA, sin nombrar a Álvarez Raja ni el motivo, prometen ser "escrupulosos" con el expediente de expulsión

Primera reunión de la Ejecutiva local del PSOE gijonés, con Iván Álvarez Raja al fondo. - PSOE GIJÓN

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA) y de la Ejecutiva Municipal Socialista de Gijón han confirmado este viernes, a través de un comunicado conjunto, la apertura de un expediente de expulsión a uno de sus militantes, sin nombrar directamente al ex edil Iván Álvarez Raja.

En el mismo, han explicado que el departamento de Atención al Militante y a la Ciudadanía (DAMyC) de la Comisión Ejecutiva Federal notificó este pasado jueves a las Secretarías de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón la apertura de un expediente de suspensión cautelar de militancia a uno de sus miembros.

Han dejado claro, asimismo, que el comunicado interno no hace referencia en ningún caso a las razones que motivaron la apertura del expediente.

No obstante, sí advierte de que ha de ser tratado por las partes afectadas con "confidencialidad y reserva", así como que cualquier divulgación total o parcial de los datos contenidos en la misma puede dar lugar a acciones legales. Es por ello, que han remarcado que ni la dirección de la FSA ni la de la Agrupación Municipal pueden aportar más información al respecto.

"Tanto en este caso como en cualquier otro en el cual el comportamiento de alguno de sus afiliados pueda conllevar responsabilidades, la FSA y la Agrupación Municipal somos tan escrupulosas como exigentes con la aplicación rápida y estricta de los protocolos internos, con todas las consecuencias que puedan derivarse", han reivindicado.

Al tiempo, han sostenido que ese es el mismo proceder que han seguido en este asunto: "puesta inmediata en conocimiento de los hechos y respeto absoluto a los procedimientos internos".

Con base a ello, la Agrupación Municipal Socialista de Gijón comunicó a la FSA de los hechos susceptibles de posibles responsabilidades en diciembre pasado.

Recibido ese informe escrito, y tal como está establecido orgánicamente, la Federación Socialista elevó a su vez tales hechos a la Dirección federal del partido.

"La FSA y la Agrupación Municipal nos reafirmamos en el compromiso inequívoco con la tolerancia cero ante cualquier conducta impropia en nuestras organizaciones", han afirmado, a lo que han agregado que esta actitud es la que les permite presentarse ante la sociedad como una fuerza política "seria, responsable y coherente en su proceder".

Si bien en el comunicado no se habla de nombres, fuentes cercanas a Europa Press confirmaron que se trata del ex edil gijonés Iván Álvarez Raja, que formaba parte de la Ejecutiva local socialista de Gijón como secretario de Ideas y Programas.