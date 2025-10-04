El PSOE de Gijón clausura su escuela de otoño y fija el tema de la siguiente: suelo y urbanismo

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha clausurado este sábado la tercera edición de su Escuela de otoño, que ha versado sobre la vivienda, y ha fijado el tema de la siguiente, relacionada con suelo y urbanismo.

El secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, ha destacado el "éxito de participación", con más de 250 inscritos. La necesidad de seguir profundizando en el análisis y la búsqueda de soluciones, ha llevado a los socialistas a anunciar una próxima edición de la Escuela, que se desarrollará en primavera y que se centrará específicamente en el suelo y el urbanismo.

García ha destacado como una de las principales conclusiones de esta edición la necesidad de intervención de las administraciones públicas para solucionar el problema de la vivienda.

Constantino Vaquero, concejal del ayuntamiento de Gijón y coordinador de las jornadas, ha destacado que "existe un desequilibrio estructural en materia de vivienda, unida a una creciente dificultad de acceso, y la proliferación de usos alternativos como los turísticos".

En la Jornada de este sábado ha participado Denis Itxaso, consejero de vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que, entre otras cuestiones, ha expuesto una de las iniciativas que están desarrollando en la que "la administración vasca ejerce de intermediario entre ofertante y demandante para proteger los intereses tanto de inquilinos como arrendatarios".

Desde la UE, la eurodiputada socialista y miembro de la comisión sobre la crisis de la vivienda, Alicia Homs, ha detallado la necesidad de trabajar de manera conjunta y ha explicado el Plan de vivienda asequible en el que se está trabajando.