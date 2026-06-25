El PSOE de Gijón considera insuficiente limitar las zonas tensionadas a dos barrios y pide extenderlas a toda la ciudad

Reunión de la Agrupación Socialista de Gijón con vecinos de Cimavilla. - PSOE GIJÓN

GIJÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha considerado insuficiente la propuesta del Gobierno local de declarar zonas tensionadas a dos barrios y ha pedido que se estudie la extensión de esta medida a toda la ciudad, con el objetivo de hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda y frenar la escalada de precios.

La Agrupación Municipal Socialista ha mantenido una reunión este jueves con la asociación vecinal de La Arena y con la de Cimavilla para abordar la situación. Al encuentro han asistido el secretario general, Monchu García, y los ediles Carmen Eva Pérez, Tino Vaquero y Jacobo López.

El concejal socialista Tino Vaquero ha explicado que limitar la declaración a solo dos barrios "no es suficiente" y ha advertido de que esta decisión "puede crear problemas añadidos", ya que trasladará la presión inmobiliaria al resto de zonas de la localidad. Por ello, ha defendido la ampliación a todo el municipio y ha reclamado que la Consejería de Ordenación del Territorio inicie "cuanto antes" los estudios técnicos que determinen si se cumplen los requisitos legales.

Vaquero ha afeado al ejecutivo local su falta de voluntad para colaborar con el Principado en esta materia, lamentando que el Ayuntamiento de Gijón no esté por la labor de "tender la mano". En este sentido, ha criticado que, mientras diversas ciudades europeas reclaman la intervención en las zonas tensionadas, el Gobierno local gijonés haya anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ante esto, el edil ha apostado por alcanzar acuerdos que permitan construir vivienda pública y aplicar medidas fiscales orientadas a hacer aflorar la vivienda vacía en el mercado.

Los socialistas han puesto el foco en la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT), que ya superan las 2.700 en todo el municipio, de las cuales 427 se ubican en La Arena y 183 en Cimavilla. Ante estos datos, han instado al concejal de Urbanismo a modificar con urgencia el Plan General de Ordenación (PGO) para impedir que se sigan concediendo nuevas licencias turísticas, bajo la premisa de que "todo el suelo residencial debe destinarse a vivienda".

El PSOE ha puesto como ejemplo las medidas restrictivas adoptadas por ciudades como San Sebastián o Barcelona. En este sentido, Vaquero ha anunciado que la agrupación gijonesa analizará la posibilidad de recuperar parte de las licencias ya concedidas en su próxima Conferencia Política para evaluar su impacto y valorar su incorporación al programa electoral. Según ha explicaod el concejal, Gijón lidera actualmente las subidas del alquiler en Asturias, por lo que ha exigido una "respuesta urgente" de las instituciones para prohibir nuevos alojamientos turísticos en favor del mercado residencial.