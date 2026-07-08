El PSOE de Gijón denuncia que la EMA lleva dos años sin reclamar la deuda vencida

El edil del PSOE de Gijón Ramón Tuero durante la rueda de prensa de este miércoles. - PSOE GIJÓN

GIJÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Gijón ha denunciado que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) lleva dos años sin reclamar la deuda vencida que mantienen empresas y particulares con la entidad. "En mayo de 2024 se dejaron de enviar las reclamaciones de las obligaciones no abonadas y tampoco se ha puesto en marcha la vía de apremio para aquellos impagos que superan los 120 días", ha afirmado el concejal Ramón Tuero.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el edil ha dicho que "el presidente, el director gerente y el director económico de la empresa, Jesús Martínez Salvador, Vidal Gago y Abrahan Menéndez, responsables de esta situación, deberían activar un proceso para reclamar los impagos, con distintas fases de reclamación, devoluciones bancarias, reclamaciones ordinarias y por último reclamaciones certificadas". A lo que ha añadido que "se deberían negociar incluso aplazamientos de pago para quienes estén pasando por dificultades económicas".

Según ha denunciado, "hace dos años que no se está haciendo, ni se activó la vía de apremio para la deuda vencida" y "nadie puede precisar cuánta deuda ha podido prescribir durante debido a la ausencia de notificaciones efectiva".

Tuero ha apuntado que su grupo solicitó hasta en tres ocasiones --en diciembre de 2025 y en marzo y junio de 2026-- información detallada sobre la deuda contraída con la EMA y su evolución, así como el desglose correspondiente a los conceptos de recogida de basura, alcantarillado y saneamiento, sin que el Gobierno local haya aportado "datos rigurosos" al respecto.

De acuerdo con las estimaciones de los socialistas, en el momento en que dejaron de enviarse las notificaciones, la deuda histórica vencida de la EMA rondaba el millón de euros. Según ha advertido Tuero, dicha cifra podría haberse incrementado considerablemente hasta superar los dos millones de euros, una cantidad que se situaría "un poco menos" en el caso de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa).

Por todo lo expuesto, Tuero ha exigido al Gobierno local que informe con transparencia acerca de la evolución de la deuda vencida y prescrita, que cuantifique el posible perjuicio económico causado a las empresas públicas y que adopte las medidas necesarias para reactivar los mecanismos de reclamación, sugiriendo la apertura de un proceso con distintas fases y la negociación de aplazamientos de pago para los usuarios con dificultades económicas.