El PSOE de Gijón pide que Martínez Salvador comparezca en Pleno por la gestión de Divertia

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Antonio del Corro. - PSOE

GIJÓN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón llevará al próximo Pleno la solicitud de comparecencia del concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, para que dé explicaciones sobre la gestión de los eventos organizados por Divertia y, en particular, sobre el gasto de cerca de un millón de euros en los Conciertos del Parque.

El concejal socialista Antonio del Corro ha advertido este jueves de que el cese del anterior presidente y del gerente de la empresa municipal no salda, a su juicio, la responsabilidad política del responsable de Festejos ante la falta de control en las contrataciones.

En una rueda de prensa, Del Corro ha acusado al Gobierno local de no facilitar al PSOE la documentación completa sobre los expedientes de los eventos celebrados este verano en el parque de los Hermanos Castro, pese a las peticiones de información formuladas por el grupo desde el pasado mes de mayo.

"Desde el mes de mayo hemos solicitado en reiteradas ocasiones el acceso a los expedientes completos de los eventos desarrollados este verano en el Parque de Hermanos Castro sin que, a día de hoy, más de tres meses después, se haya dado cumplimiento íntegro a la solicitud", ha señalado el edil.

Según ha denunciado, el Ejecutivo gijonés solo ha dado a conocer una documentación parcial, que, en su opinión, "genera más dudas de las que resuelve", al faltar contratos que considera esenciales para analizar la gestión de la sociedad municipal.

Ante esta situación, el PSOE ha solicitado la intervención de la Secretaría General, después de que, según Del Corro, la Alcaldía no haya respondido a sus requerimientos, con el objetivo de acceder a la totalidad de los expedientes y poder ejercer su labor de fiscalización. "Cuando se gestionan recursos públicos, la transparencia no es una opción, es una obligación", ha remarcado el concejal socialista.

"CAOS" Y FALTA DE CONTROL

El grupo municipal ha sostenido que las explicaciones ofrecidas hasta el momento por Martínez Salvador han incrementado las dudas sobre la gestión de Divertia y ha hablado de una situación de "desgobierno agravado por la falta de control".

Del Corro ha recalcado que los ceses del anterior presidente y del gerente de Divertia, así como el anuncio de una auditoría de la que, según ha dicho, todavía no se conocen avances, no pueden cerrar el debate político sobre las contrataciones.

"Detrás de cada contrato firmado hay una responsabilidad política que corresponde al Gobierno municipal", ha defendido el edil socialista, que ha reclamado explicaciones directas del concejal de Festejos.

PREGUNTAS SOBRE CONTRATOS, BARRAS Y ENTRADAS VIP

En concreto, el PSOE quiere conocer el coste global para las arcas municipales de los Conciertos del Parque 2026 y del resto de actividades desarrolladas en los Hermanos Castro; la justificación de los diferentes modelos de contratación empleados; y la gestión de servicios como las barras y el catering.

También reclama aclaraciones sobre las 300 entradas VIP de cuya existencia, según ha señalado, no se tenía constancia, así como sobre el control ejercido por el Gobierno municipal y por el propio responsable de Festejos sobre Divertia durante la organización de los eventos.

Asimismo, los socialistas demandarán información sobre las medidas que prevé adoptar el Ejecutivo local, más allá de los ceses producidos y de la auditoría anunciada, para evitar que, a su juicio, se repitan situaciones similares.

"Nadie pone en cuestión que Gijón merezca una programación de conciertos ambiciosa. Lo que ponemos en cuestión, y lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer, es cómo se ha gestionado ese dinero, quién ha asumido los riesgos y qué ha recibido Gijón a cambio", ha concluido Del Corro.