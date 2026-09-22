PSOE Gijón propone bonificaciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha criticado este martes, con respecto al proyecto de Ordenanzas Fiscales del Gobierno local para el próximo ejercicio, que implica una reducción progresiva de los ingresos municipales debido a una congelación de impuestos, a lo que ha presentado las propuestas de bonificaciones de su partido para favorecer el acceso a la vivienda.

Algo que, según la edil, deriva en el deterioro de los servicios públicos. Los datos de la liquidación de 2025 reflejan una reducción de 30 millones de euros en el total de ingresos respecto a 2024, lo que supone prácticamente un 9 por ciento menos de ingresos, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

También se ha reducido, a su juicio, el ingreso corriente en 6,2 millones de euros, que es precisamente el ingreso ordinario que debería ser suficiente para garantizar el normal funcionamiento del Ayuntamiento, según la concejala socialista.

Además, ha asegurado que ha disminuido el grado de ejecución de los ingresos previstos: en 2025 se situó en el 82 por ciento, frente al 89 por ciento del ejercicio anterior, es decir, siete puntos menos.

A todo ello, ha sumado una dependencia cada vez mayor de las transferencias del Estado y del Principado, mientras que su autonomía fiscal, es decir, el porcentaje de ingresos propios sobre el total del Presupuesto, se sitúa únicamente en el 47 por ciento.

"Esto demuestra que el Gobierno local sigue elaborando presupuestos alejados de la realidad, inflando las previsiones de ingresos para poder vender actuaciones que después no son capaces de ejecutar", ha apuntado Pineda.

"No cabe duda de que esta situación nos está llevando a un deterioro progresivo de los servicios públicos; lo vemos en el día a día: las calles están sucias, hay plagas de ratas hay autobuses nuevos pero las frecuencias son escasas y los trayectos mal diseñados", ha agregado la edil.

En ese sentido, Pineda ha defendido la necesidad de realizar un estudio en profundidad del sistema tributario municipal que permita garantizar recursos suficientes para prestar los servicios que demanda la ciudadanía.

"Si cada año sube el coste de los contratos que el Ayuntamiento firma con sus proveedores, el de las materias primas o las retribuciones de empleados municipales y trabajadores en general, es evidente que una congelación de impuestos solo se puede compensar con una reducción en la calidad de los servicios", ha advertido.

Ha rechazado, al tiempo, que se pueda 'vender', como hace el Gobierno local, como los Presupuestos más altos de la historia, a lo que ha recalcado que "lo único que hablan es de proyectos de inversión, nunca de mejoras en la atención a las necesidades de la ciudadanía".

También ha incidido en que este proyecto de Ordenanzas Fiscales apenas incluye algunos "retoques sin coherencia ni criterio", renunciando, a su parecer, a utilizar la fiscalidad municipal para contribuir a fines de interés general como el acceso a la vivienda, la mejora de la movilidad, la sostenibilidad ambiental o un uso más sostenible del espacio público.

Frente a esta realidad, el Grupo Municipal Socialista ha orientado sus enmiendas a dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y, teniendo en cuenta que solo es posible modificar aquellas ordenanzas fiscales incluidas por el Gobierno local en su proyecto, ha centrado sus propuestas en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

Sobre que el Gobierno local plantee una subida en la bonificación del ICIO del 25 por ciento al 50 por ciento para viviendas de protegidas, Pineda lo achaca a "intentar salvar su fallido Plan Llave, aumentando artificialmente el beneficio para los constructores".

"Los socialistas defendemos que el incremento de la bonificación a la vivienda protegida sea solo para las viviendas destinadas a alquiler", ha recalcado.

Asimismo, el PSOE plantea una bonificación del ICIO del 75 por ciento para las obras de reforma o rehabilitación de viviendas vacías que se destinen al alquiler residencial de larga duración, porcentaje que se elevaría hasta el 95 por ciento cuando el precio del alquiler se sitúe en el rango de establecido por el Estado.

La misma medida se aplicaría a las obras de reforma de entresuelos o viviendas en las que actualmente se desarrollen actividades empresariales o profesionales, siempre que se transformen en viviendas destinadas al alquiler residencial de larga duración. En este caso, el incentivo alcanzaría también el 95 por ciento cuando se alquile en el rango de precios estatal.

Además, proponen una bonificación del 75 por ciento para las obras de reforma destinadas a convertir estos inmuebles en vivienda habitual para menores de 35 años.

Por otro lado, para paliar la proliferación de locales vacíos en la ciudad, que en muchos casos se reconvierten en trasteros o viviendas vacacionales, los socialistas proponen una bonificación del 75 por ciento para obras de rehabilitación de estos cuando son destinados a actividades de comercio local de proximidad, así como bonificación del 95 por ciento para las obras de acondicionamiento de locales comerciales a pie de calle para el traslado de actividades profesionales que se estén ejerciendo en viviendas, a excepción de locales de juegos y apuestas.

El PSOE también presentará una enmienda al precio público para cursos y actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal (PDM), con el fin de que no se elimine la actividad combinada de gimnasia y natación para mayores de 70 años.

Pineda ha advertido de que el PDM pretende suprimir esta actividad, en la que las personas usuarias pueden asistir a actividades de gimnasia dos días a la semana y otros tres a natación.

"Lo justifican con que cada una de estas actividades tiene su propia tarifa, y se pueden apuntar a las dos, lo que supone incrementales el precio", ha lamentado.