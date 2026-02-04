PSOE e IU-Convocatoria respalda la creación de un observatorio contra el discurso de odio que propone Tomé (G. Mixto)

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento asturiano ha aprobado este miércoles, con el rechazo de PP, Vox y Foro Asturias, una iniciativa de la diputada Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, que plantea la creación de un observatorio contra el discurso de odio, en colaboración con la Universidad de Oviedo y entidades sociales y educativa.

Tomé ha defendido en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias una Proposición no de ley (PNL) que parte del diagnóstico de que las redes sociales se han convertido en un espacio donde crecen la desinformación, la manipulación y la estigmatización de determinados colectivos, con un impacto directo en la cohesión social y en los valores democráticos, especialmente entre la juventud.

La PNL insta al Gobierno asturiano a impulsar ese observatorio para monitorizar y analizar la propaganda y los mensajes que refuerzan estereotipos basados en la clase social, elaborar informes periódicos sobre narrativas y mecanismos de manipulación y formular recomendaciones de política pública.

Asimismo, reclama la elaboración y publicación de una memoria anual con los casos analizados, los informes emitidos y el impacto de las campañas de memoria democrática y de las actuaciones recomendadas desde el observatorio.

Entre las medidas propuestas se incluye el refuerzo de los espacios de alfabetización crítica digital en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, el impulso de iniciativas de memoria histórica dirigidas a la juventud en formatos digitales y redes sociales y la puesta en marcha de un protocolo de prevención y actuación frente a los discursos de odio en entornos juveniles, liderado por el Instituto Asturiano de la Juventud.

La iniciativa también pide instar al Gobierno de España a simplificar los mecanismos de denuncia de contenidos de odio en redes, reducir los tiempos de tramitación y obligar a las plataformas a aplicar tecnologías que permitan analizar y retirar de forma ágil los mensajes que promuevan discursos de odio.

Desde el PP, Susana Fernández Arias ha acusado a Tomé de querer convertir al Principado en "un fiscal ideológico permanente, controlando lo que se dice, se piensa o se publica". La diputada ha insistido en que la propuesta proyecta una visión paternalista sobre la juventud asturiana, retratándola como "vulnerable, manipulable y necesitada de tutela constante para discernir entre verdad y mentira", y ha alertado sobre el riesgo de instaurar "una escuela de pensamiento único donde las opiniones disidentes se etiquetan y se corrigen".

Fernández Arias ha recorado la existencia de otros organismos en Asturias dedicados a combatir la discriminación y los delitos de odio, argumentando que la PNL "duplica estructuras innecesariamente y abre espacio a la burocracia y al enchufismo político".

Javier Jové (Vox) ha calificado la iniciativa como un ataque al pluralismo y a la libertad de expresión, acusando a la izquierda de convertir la "lucha ideológica en odio permanente" y de buscar crear un "chiringuito de censura".

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha expresado dudas sobre la capacidad de la comunidad autónoma para controlar los discursos de odio en redes sociales y ha criticado también la iniciativa por el riesgo de limitar la libertad de expresión. Ha asegurado que aunque comparte la preocupación, no cree que esta PNL sea "el instrumento adecuado".

El diputado socialista Monchu García ha defendido que los discursos de odio no son "espontáneos", sino una "herramienta de manipulación" que se propaga en redes sociales, ha resaltado la importancia de "poner barreras en defensa de la democracia y la convivencia" frente a esta amenaza.

El portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, ha destacado que la PNL es "urgente y de sentido común" y ha señalado que detrás del discurso de odio hay "estructuras políticas y mediáticas que buscan deshumanizar y dividir a la sociedad". Ha subrayado la importancia de "la educación en pensamiento crítico" y la protección de menores en redes sociales.