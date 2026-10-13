PSOE, IU-Convocatoria y Tomé guardan un minuto de silencio en el Pleno por Maricarmen, con la ausencia de PP, Vox y Foro

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé guardan un minuto de silencio en memoria de Maricarmen mientras PP, Vox y Foro se ausentan del Hemiciclo. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupo parlamentarios del PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han guardado al inicio del Pleno ordinario de este martes un minuto de silencio en memoria de Maricarmen, tal y como acordaron en la Junta de Portavoces previa.

Los grupos de PP, Vox y Foro Asturias han votado en contra de esta iniciativa y han optado por ausentarse del Hemiciclo.

PSOE, IU y Tomé han querido tener un recuerdo con Maricarmen, la mujer de 87 años que perdió la vida poco después de ser desahuciada de la que había sido su casa durante siete décadas en Madrid.