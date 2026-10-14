PSOE, IU, Tomé y Foro unen sus votos en el Pleno para tramitar la Ley de Cultura e Identidad

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OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha debatido este miércoles la toma en consideración de la Proposición de Ley de Cultura e Identidad, presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios de PSOE y Convocatoria-IU y que aboga por blindar los derechos culturales y avanzar en la protección de las lenguas propias de la comunidad autónoma.

La propusta ha contado con los votos a favor de PSOE, Convocatoria por Asturias-IU, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y Foro Asturias, mientras que el Partido Popular y Vox han votado en contra.

En la defensa del texto, la diputada del PSOE Noelia Macías ha asegurado que Asturias necesita una regulación "a la altura de su cultura, de su patrimonio, de sus creadoras y creadores, de sus lenguas propias". Macías ha defendido que "proteger una lengua no es restar derechos a nadie, es ampliarlos" y ha calificado la creación de la Agencia Asturiana de las Industrias Culturales como una "pieza clave" para el sector.

Por parte de Convocatoria por Asturias, el portavoz Xabel Vegas ha destacado que el proyecto nace de un "compromiso público" entre las "fuerzas de gobierno progresistas" ante un momento en que "los valores democráticos están siendo amenazados". Vegas ha apelado al consenso de la Cámara al subrayar que "defender el asturiano es defender la dignidad cultural de Asturias" y ha defendido que disponer de más de una lengua permite "multiplicar los horizontes y afinar la sensibilidad moral".

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha celebrado el debate de esta norma, a la que se ha referido como la "tercera ley bonita" --tras la aprobación este miércoles de la Ley LGTBI y la de Infancia y Adolescencia--, al considerar "necesaria una norma que blinde los derechos lingüísticos y culturales". Tomé ha expresado asimismo que la apuesta por la identidad propia es "un antídoto" contra los planteamientos de la extrema derecha, aunque ha advertido de que "una ley por sí sola puede resultar intrascendente si detrás no hay verdadera voluntad política".

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha apoyado la toma en consideración para que la Cámara pueda "escuchar a los sectores afectados" y debatir el texto, aunque ha precisado que esto "no implica evidentemente que se vaya a votar a favor de la ley" al final del trámite. Pumares ha mostrado además sus reservas respecto a la "creación de nuevas estructuras administrativas" y ha advertido de la necesidad de "comprobar si crear nuevos organismos va a constituir realmente la mejor forma" de apoyar al sector. Por último, ha celebrado "que finalmente no sea un ataque al Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que fue lo que el consejero Ovidio Zapico anunció en un artículo de prensa".

RECHAZO DE PP Y VOX

Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové ha criticado la iniciativa legislativa al calificarla de "verborrea vacía, hueca" y sostener que "todo lo que podría ser susceptible de ser legislado ya lo está". Jové ha asegurado que el texto responde a una "operación de constructivismo y de ingeniería social" por parte de "la izquierda identitaria", tras argumentar que "la identidad no se legisla" al ser un proceso que "va decantándose a lo largo de las generaciones".

Finalmente, el diputado del Partido Popular José Luis Costillas ha censurado el origen y la forma de presentación del texto en la Junta General. "Esto es un proyecto de ley que ha sido tramitado en el Principado de Asturias por funcionarios y que ustedes se han apropiado como propio", ha denunciado.

Para el parlamentario 'popular' es una "auténtica vergüenza" que los grupos que sustentan al Gobierno hayan aprovechado "el trabajo que han realizado los funcionarios" de la Administración para tramitar el texto como proposición de ley y evitar así trámites e informes preceptivos. En este sentido, ha afeado su actitud al aseverar que "si tuvieran un mínimo de decencia democrática, si tuvieran un mínimo de respeto a esta Cámara, retirarían esta proposición de ley".