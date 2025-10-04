El PSOE lamenta la pérdida de 12 millones de fondos europeos para Cimavilla

Archivo - Rueda de prensa del secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, en la Casa del Pueblo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, ha lamentado este sábado la pérdida de fondos europeos para el proyecto de Cimavilla y ha asegurado que "el gobierno municipal sólo lidera la decadencia de Gijón".

En nota de prensa, García ha asegurado que la pérdida de 12 millones de euros procedentes de Fondos Europeos "es un varapalo más en una política que encadena renuncias y fracasos de un gobierno que va a dejar como único legado un carril bici y una retahíla de incumplimientos e infografías".

El líder socialista hizo estas declaraciones durante la III Escuela de Otoño que organiza la Agrupación socialista de Gijón, un foro de debate y análisis con expertos que este año versa sobre la vivienda.