PSOE de Oviedo asegura que la protección de la fábrica de Gas hace inviable el plan de Ginkgo en la calle Paraíso

Archivo - Instalaciones de la Fábrica de Gas - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez Areces ha asegurado este lunes que la protección de los elementos de la fábrica de Gas, ubicada en la calle Paraíso, hace inviable el plan del fondo Ginkgo para la edificación de la parcela.

En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, el concejal ha pedido al Ayuntamiento que "se pare a pensar" en el plan que necesita la fábrica, en lugar de actuar como un "agente comercial" de Ginkgo.

El edil se ha hecho eco de un informe de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno asturiano, en el que se remarca el carácter vinculante de sus recomendaciones y refleja que "varios de los agentes implicados" en esta operación han "minusvalorado" el factor cultural del entorno, al contemplar derribar edificaciones protegidas, como la marquesina y el depósito campana del gasómetro.

Este informe, ha asegurado, "advierte al Ayuntamiento de unas líneas rojas que no va a poder superar", lo que obligaría al Consistorio a "replantear" el proyecto para garantizar su viabilidad y recuperar así la fábrica de Gas para la ciudad.

Uno de los elementos que se deben proteger, según Patrimonio, es el edificio azulejado de Vaquero Palacios, por el valor industrial que tiene. Asimismo, el proyecto que se desarrolle ha de tener en cuenta los límites de altura de la calle Paraíso. "Con todas estas condiciones de contorno", ha indicado Álvarez Areces, "el plan de Ginkgo no entra".

Por otro lado, el informe de la consejería de Cultura deja claro que el Principado es competente en la protección del ámbito de la fábrica de Gas y los edificios de la calle Paraíso, al estar dentro del entorno de protección de la Cámara Santa y el resto de BIC declarados en el casco histórico de la ciudad. También están dentro del Plan especial de protección y mejora del Casco Histórico de Oviedo y por el entorno de protección del Camino de Santiago.

En la misma línea, Carlos Fernández Llaneza ha alertado del riesgo que corre el proyecto para la fábrica de Gas de Oviedo de convertirse en un "callejón sin salida" si el Ayuntamiento no hace caso de las recomendaciones de la Dirección General de Patrimonio.

A su juicio, "las pretensiones" del Equipo de Gobierno local, presidido por Alfredo Canteli, "chocan sistemáticamente" con los preceptos de la Dirección General de Patrimonio.