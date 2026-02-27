PSOE de Oviedo critica la gestión presupuestaria del Ayuntamiento tras un aumento de 22 millones de remanente en 2025

Los concejales del PSOE de Oviedo Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llaneza (Portavoz) - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha criticado este viernes la "falta de eficiencia en la gestión" del Ayuntamiento en materia presupuestaria, tras conocer que la liquidación del presupuesto de 2025 incorpora un remanente de 107 millones de euros, 22 más que el anterior ejercicio.

En unas declaraciones a los medios, Monsalve ha explicado que esto es "una pura anotación contable" y no una opinión, ya que "incrementar 22 millones de euros de remanente en un solo ejercicio demuestra algo más que un problema puntual, es un problema estructural".

El edil se ha preguntado qué credibilidad puede tener el Ejecutivo local si "es incapaz de gestionar y de ejecutar 85 millones de euros y al año siguiente deja 107". "Lo que tenemos que tener claro es que un remanente creciente no es un éxito; un remanente creciente, al contrario, es el indicador más claro de que el Equipo de Gobierno está incapacitado para gestionar un presupuesto y convertir el presupuesto en soluciones reales para los ciudadanos y ciudadanas de hoy", ha aseverado.

En la misma línea, el portavoz del PSOE local, Carlos Fernández Llaneza, ha agregado que el Ejecutivo "bate sistemáticamente el récord de incapacidad en la gestión". "Son incapaces de gestionar", ha asegurado, remarcando que desde que Alfredo Canteli es alcalde, se prometieron inversiones por 360 millones de euros y se han ejecutado 116. "Dos de cada tres promesas del señor Canteli en lo que van de mandato han sido mentira", ha apostillado.