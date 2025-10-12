El PSOE de Oviedo cuestiona al equipo de gobierno por posibles pagos indebidos a la empresa Aluvisa

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha exigido este domingo al equipo de gobierno explicaciones sobre los pagos realizados a la empresa Aluvisa, adjudicataria del contrato de mantenimiento de la red semafórica y los sistemas de control del tráfico, después de que una sentencia judicial confirmase la existencia de una cesión ilegal de trabajadores al Consistorio.

García Monsalve ha recordado que una sentencia del Juzgado de lo Social número 2, ratificada posteriormente por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), obligó al Ayuntamiento a incorporar de forma indefinida a cinco empleados de Aluvisa que venían desempeñando sus funciones en el centro de control de tráfico municipal.

"Sin embargo, pese a que Aluvisa dejó de aportar y asumir estos medios personales desde la ejecución de la sentencia, el equipo de gobierno no inició los trámites para modificar el contrato hasta que nuestro grupo preguntó por la situación, varios meses después", ha señalado el edil socialista.

El concejal socialista exige al equipo de gobierno que aclare si durante ese periodo el Ayuntamiento continuó abonando facturas a la empresa "por unos trabajadores que ya no eran de Aluvisa, sino parte de la plantilla municipal y ni siquiera seguían adscritos al servicio", y ha reclamado conocer qué medidas se adoptarán para recuperar las posibles cantidades pagadas indebidamente.

Según ha indicado, ha registrado ante la comisión plenaria de Economía varias preguntas relacionadas con esta cuestión. "Creemos que puede haber un comportamiento, cuanto menos, negligente. Aluvisa, como ya denunciamos el año pasado, había iniciado un procedimiento concursal y desde este verano se encuentra en fase de liquidación. Si el Ayuntamiento, como parece, ha seguido pagando por estos servicios, va a ser muy complicado que pueda recuperar las cantidades abonadas", ha advertido García Monsalve.