El PSOE de Oviedo insta a revisar la licencia de un supermercado en Cerdeño por posible riesgo económico

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces, ha instado este domingo al Equipo de Gobierno local a aclarar la legalidad sobre las obras de un supermercado en construcción en Cerdeño, después de que se haya abierto un procedimiento administrativo para revisar la licencia.

En una nota de prensa, el edil socialista ha explicado que esta situación "puede tener consecuencias económicas graves para las arcas municipales", y por ello ha registrado ante la Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una serie de preguntas en relación con la situación administrativa de las obras del citado establecimiento.

El procedimiento de revisión de la licencia se produce tras un requerimiento del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística del Principado de Asturias, que apunta a una "posible anulabilidad de las resoluciones que autorizaron tanto la licencia como el inicio de los trabajos".

En este contexto, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la declaración de lesividad de ambas licencias mientras que las obras continúan "en un estado avanzado de ejecución" y en un entorno que "presenta especiales dificultades técnicas" debido a los "importantes movimientos de tierra y a la complejidad de la cimentación".

LAS PREGUNTAS

El PSOE preguntará en la comisión por las implicaciones jurídicas de permitir la continuidad de las obras durante la tramitación del expediente, la posibilidad de adoptar medidas cautelares como la suspensión de los trabajos, o las consecuencias en caso de que la licencia sea finalmente declarada anulable.

Asimismo, los socialistas ovetenses quieren conocer los posibles riesgos económicos para la Administración si las obras avanzan y posteriormente se determina la improcedencia de la licencia, así como la eventual responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de esta situación.

A juicio del concejal Juan Álvarez Areces, este expediente es "una muestra más de los problemas que arrastra el área de Urbanismo en Oviedo, con decisiones que acaban siendo cuestionadas y que obligan a abrir procedimientos de revisión cuando las actuaciones ya están muy avanzadas".

En este sentido, Álvarez Areces ha señalado que "algo pasa en Urbanismo, pero Canteli prefiere seguir disimulando" y ha recordado que los recientes ceses del director general y del asesor de Alcaldía en la materia están vinculados con denuncias de graves irregularidades.

"No estamos ante un hecho aislado. Venimos advirtiendo de posibles irregularidades en la gestión y este nuevo episodio refuerza la necesidad de extremar el control, la transparencia y el rigor en la toma de decisiones", ha afirmado.