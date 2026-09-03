El PSOE de Oviedo pide la comparecencia del responsable del Sistema Interno de Información del Ayuntamiento

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado este jueves que solicitará la comparecencia en la Comisión de Interior del responsable e instructor del Sistema Interno de Información, y director general de la Asesoría Jurídica, para exigir aclaraciones sobre las actuaciones realizadas y los criterios aplicados tras haberse archivado el 100% de los expedientes tramitados por presuntas irregularidades administrativas.

El concejal socialista Jorge García ha cuestionado los datos reflejados en la memoria del primer semestre de 2026 de dicho canal de denuncias. Según consta en el informe, de los siete expedientes gestionados durante los primeros seis meses del año, tres resultaron inadmitidos a trámite y los cuatro restantes, tras concluir su correspondiente fase de instrucción, acabaron archivados.

García ha criticado que el documento se limite a aportar datos estadísticos y a detallar "posibles diligencias tipo" en lugar de precisar las actuaciones desarrolladas en cada caso concreto. Asimismo, el edil ha calificado de "preocupante" que el documento afirme que "se ha acreditado la regularidad administrativa" sin ofrecer información probatoria, al tiempo que ve contradictorio que se sugieran recomendaciones internas si no se detectó ninguna anomalía.

"Una cosa es decir que no existen indicios suficientes para continuar una investigación y otra muy diferente es afirmar que se acredita la total regularidad administrativa", ha explicado.

El concejal socialista también ha puesto el foco en las recomendaciones que incluye la propia memoria. El documento plantea mejoras en aspectos como la trazabilidad de los expedientes, la formalización de instrucciones o la asignación de tareas. "Si se acredita la total regularidad administrativa, ¿qué necesidad hay de formular recomendaciones?", ha preguntado.

García también ha cuestionado que "la desaparición del vínculo profesional de alguna de las personas afectadas con el Ayuntamiento, caso del director general y del asesor de Alcaldía de Urbanismo, se utilice como argumento para cerrar la investigación". A su juicio, "que una persona deje de trabajar para la Administración puede impedir una eventual responsabilidad disciplinaria, pero no elimina la posibilidad de investigar otras cuestiones, como relaciones con terceros, conflictos de intereses, responsabilidades patrimoniales o posibles infracciones administrativas".

En este sentido, el Grupo Socialista considera que la pérdida de la potestad disciplinaria "no puede convertirse automáticamente en una razón para cerrar cualquier investigación, especialmente cuando pudieran existir otras responsabilidades o hechos susceptibles de ser investigados por otras vías".

El concejal ha subrayado que los socialistas son "plenamente conscientes" de las obligaciones de confidencialidad y protección de datos que afectan a este tipo de procedimientos y ha recordado que el Grupo Municipal Socialista actuó "con total pulcritud cuando recibió los correos anónimos, trasladándolos al secretario general del Pleno".

"Lo que no vamos a permitir es que se utilice la coartada de la confidencialidad para no dar datos que consideramos esenciales y, mucho menos, para amenazarnos con sanciones", ha afirmado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista reclamará que el responsable e instructor del Sistema Interno de Información comparezca en la Comisión de Interior para explicar qué actuaciones concretas se realizaron en cada uno de los cuatro expedientes admitidos a trámite y qué criterios se aplicaron para acordar su archivo. "De siete expedientes, tres no fueron admitidos a trámite y los cuatro que sí fueron investigados acabaron archivados. Queremos saber qué se hizo en esos cuatro casos y por qué se decidió archivarlos", ha resumido, García.