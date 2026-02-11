El PSOE de Oviedo pide que el concurso de ideas de La Vega tenga en cuenta los resultados de los estudios arqueológicos

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reiterado este miércoles su petición de paralizar el concurso de ideas de La Vega y ha defendido que no debe tramitarse en paralelo a los estudios arqueológicos, ya que sus conclusiones pueden afectar al futuro desarrollo de las excavaciones.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha explicado que su grupo ha presentado esta mañana una iniciativa en la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras, que pretendía "temporalmente paralizar el proceso de ideas en La Vega, a expensas de que se completasen los estudios arqueológicos", que, según ha recordado, "se podrían haber abordado desde que se aprobó el convenio en septiembre de 2024".

Fernández Llaneza ha señalado que en este tiempo "no se ha hecho nada, a excepción del estudio de GeoRadar", cuyos datos, ha afirmado, incluyen "una serie de indicios que hay que verificar qué son, verificar si es o no es algún resto de valor arqueológico". Según ha comentado, ese estudio "tampoco ha completado la parcela en zonas que se clasifican como de alto riesgo arqueológico".

El portavoz socialista ha defendido que su propuesta no buscaba frenar el desarrollo del ámbito, sino "dar tiempo para que las cosas se hagan bien". A su juicio, "no parece muy sensato lanzar un concurso de ideas" sin contar con todos los informes, y ha recordado que la Comisión de Cultura del Principado aún no ha emitido su dictamen y podría requerir la ampliación de estudios en determinadas zonas. "No se trata de oponerse a nada, no se trata de bloquear nada, sino todo lo contrario, que se hagan las cosas con rigor", ha afirmado.

Preguntado por la posición del equipo de gobierno, Fernández Llaneza ha comentado que la respuesta fue que la paralización "no era pertinente en este momento, que no era necesaria", al considerar que existe "un consenso" y "un cronograma" que no interferiría con los estudios planteados por el PSOE, si bien ha matizado que estos se circunscriben "a una zona muy concreta".

Por su parte, el concejal Juan Álvarez ha explicado que el concurso de ideas debería convocarse "con una base que tenga en cuenta todas las condiciones y todos los condicionantes que pueda haber en ese entorno", en referencia tanto a la posible contaminación como a la eventual existencia de restos arqueológicos.

Junto a esto, Álvarez ha señalado que, aunque los estudios puedan desarrollarse en paralelo al concurso, "lo que no va a ser asumible es la conclusión de esos estudios", ya que si se confirmase la existencia de restos se podría "condicionar completamente el ámbito", al poder establecerse entornos de protección o limitaciones de uso.