El PSOE de Oviedo pide paralizar el concurso de La Vega hasta aclarar si hay restos del palacio de Alfonso II

Imagen del estudio de georradar en el área de La Vega en la que se percibe una "entidad de gran tamaño" que podría corresponderse con el Palacio de Alfonso II. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha anunciado este miércoles que su grupo presentará una proposición para que el Ejecutivo local paralice el concurso de ideas para el futuro de la fábrica de armas de La Vega hasta que se confirme si hay o no restos arqueológicos del palacio de Alfonso II en el subsuelo del conjunto industrial.

En una rueda de prensa, Llaneza ha explicado que el informe sobre el estudio arqueológico realizado en La Vega arroja la posibilidad de que exista "una posible infraestructura subterránea de grandes dimensiones", que se podría corresponder con vestigios del Palacio de Alfonso II y que convendría "comprobar con premura de manera arqueológica" mediante excavación manual y con criterios estratigráficos.

Estos restos "señalan una entidad de cierta relevancia" con una "llamativa profundidad" a más de un metro que "sería interesante documentar para desestimar la posible existencia de restos antiguos". El informe refleja que "la similar orientación de los restos con el templo de Santullano indica la necesidad de una especial cautela en este punto, ante el que se recomienda la realización de excavaciones arqueológicas".

Para Llaneza, "cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y cariño por la historia de Oviedo estaría entusiasmada con este hallazgo". El portavoz ha asegurado estar "casi hasta nervioso" porque algo así se pueda confirmar. Sería, a su juicio, "un hallazgo de primera línea" que incrementaría el valor de La Vega.

Es por ello que desde el PSOE no entienden por qué el concejal de Planeamiento Urbanístico, Ignacio Cuesta, ha "ocultado la información" y no ha dado pasos para encargar las excavaciones desde octubre de 2025, fecha en la que el ayuntamiento recibió el informe.

"Estamos en manos de incompetentes que menosprecian hasta el patrimonio histórico más valioso de esta ciudad", ha aseverado el portavoz socialista, lamentando que si el Ayuntamiento hubiese "hecho los deberes" en octubre, no existiría este debate. "Cualquier alcalde estaría entusiasmado dando palmas", ha lamentado.

ES "UNA MAGNÍFICA OPORTUNIDAD"

El concejal Juan Álvarez Areces, por su parte, ha señalado que lejos de suponer un problema para la futura ordenación de La Vega, esta posibilidad es "una magnífica oportunidad" para dar mayor valor al conjunto.

Ha alertado el edil de que cualquier avance en el concurso de ideas o el planeamiento puede estar condicionado por futuros hallazgos si no se hacen las excavaciones previamente, dilatando más el proceso. De esto no se puede huir, no es opinable", ha dicho.

Aunque la responsabilidad de las excavaciones arqueológicas es del Ayuntamiento, el PSOE ha explicado que es la Consejería de Cultura la que, en base al informe, deberá definir el ámbito de actuación.

Los socialistas han recordado que el propio protocolo de actuación para La Vega establece como condición previa a la futura ordenación saber qué restos arqueológicos puede haber en el entorno.