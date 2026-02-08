El PSOE de Oviedo pide revisar la iluminación de campos de fútbol municipales tras inversión de más de 600.000 euros

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santabárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Natalia Sánchez, ha anunciado este sábado que pedirán al equipo de gobierno que revise y corrija la iluminación de varios campos de fútbol municipales de la ciudad, donde "siguen existiendo problemas pese a una inversión de más de 600.000 euros".

"La sustitución de los antiguos proyectores por iluminarias LED era un paso necesario e importante, pero en algunos campos la luz está mal distribuida, con zonas demasiado iluminadas y otras con falta de luz, especialmente en horarios de poca luz, lo que afecta al desarrollo normal de entrenamientos y partidos", ha asegurado Sánchez.

La edil socialista ha insistido en que "esta situación tiene solución si se ajusta la orientación de los focos con criterios técnicos adecuados". Por ello, han registrado preguntas en la comisión correspondiente para conocer si el equipo de gobierno es "consciente de estos problemas y sobre todo si va a corregir las deficiencias detectadas".

"El deporte base de Oviedo merece instalaciones en condiciones óptimas con un rigor claro y objetivo de que la inversión realizada cumpla su función, garantice unas instalaciones adecuadas y de calidad al servicio del deporte base de Oviedo", ha recalcado Sánchez.