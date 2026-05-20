El PSOE de Oviedo propone un reconocimiento institucional a los trabajadores municipales represaliados por el franquismo

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Llaneza, propondrá en la próxima comisión plenaria de Economía e Interior que el Consistorio impulse un reconocimiento institucional a los funcionarios y trabajadores municipales que fueron represaliados durante la dictadura franquista.

Llaneza ha defendido que "la recuperación de la memoria democrática constituye un deber institucional y un compromiso con los valores de libertad, justicia y dignidad que sustentan nuestro sistema constitucional". Ha recordado que numerosos empleados públicos municipales sufrieron expedientes de depuración, sanciones, ceses, encarcelamientos y otras formas de represión por motivos ideológicos, sindicales o políticos tras el golpe de Estado de 1936, la guerra y los años posteriores de dictadura.

La iniciativa del PSOE plantea que el Ayuntamiento de Oviedo manifieste de forma expresa su homenaje y reconocimiento institucional a estas personas, al tiempo que promueva un estudio histórico y documental para identificar y recuperar la memoria de quienes fueron represaliados en el ámbito de la administración municipal ovetense.

Fernández Llaneza ha subrayado que "hay ya un gran trabajo hecho por la que fuera, hasta su reciente jubilación, archivera municipal, Ana Herrero, que debería tenerse en cuenta para este reconocimiento".

El portavoz del grupo socialista considera "oportuno" que en este homenaje se cuente con la representación de los trabajadores municipales y se invite a participar a los delegados de las distintas secciones sindicales. La proposición incluye, además, la instalación de una placa, monolito o elemento memorial en un espacio público o dependencia municipal, así como la posible organización de actividades educativas, culturales y de divulgación sobre la memoria democrática local y la defensa de los valores democráticos.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que la Ley de Memoria Democrática establece el deber de las instituciones públicas de promover el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas de la guerra y la dictadura. Señalan, asimismo, que otros ayuntamientos asturianos, como el de Avilés, ya han avanzado en este ámbito con el reconocimiento oficial de trabajadores y cargos públicos represaliados por el franquismo.

"El Ayuntamiento de Oviedo, como institución democrática heredera de aquella administración municipal, debe rendir homenaje a quienes padecieron persecución y represión por defender los principios democráticos y la justicia social", ha concluido Fernández Llaneza.