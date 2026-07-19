El PSOE de Oviedo reclama un inventario de suelo, edificios y viviendas municipales para impulsar vivienda pública

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OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha registrado una nueva proposición en la que reclama al equipo de gobierno del PP que elabore, en el plazo más breve posible, un inventario actualizado de suelos municipales, edificios públicos y viviendas disponibles susceptibles de destinarse a vivienda pública, protegida o asequible.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha insistido en la necesidad de abordar el problema del acceso a la vivienda y ha lamentado los "nulos pasos" dados por el Partido Popular a lo largo del actual mandato.

Según ha señalado, todas las propuestas realizadas por el PSOE desde 2023 han sido rechazadas, aunque el grupo "no se resigna" a seguir reclamando que el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible sea una prioridad política y social.

La proposición plantea también que el Ayuntamiento impulse la promoción de vivienda pública y protegida, priorizando actuaciones que garanticen el mantenimiento permanente de su carácter asequible, así como programas municipales para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible, en coordinación con otras administraciones y mediante incentivos, garantías y mecanismos de intermediación.

Fernández Llaneza ha advertido de que el incremento de los precios, la disminución de la oferta disponible y la insuficiencia del parque público han generado un escenario que, a su juicio, requiere una respuesta "decidida, estratégica y coordinada" por parte de las administraciones.

Asimismo, el PSOE ha reclamado al PP que rectifique su postura contraria a la aplicación en Oviedo de la tasa turística regulada por el Gobierno del Principado, al considerar que permitiría al Ayuntamiento obtener recursos para cubrir el sobrecoste derivado de la presencia de turistas en la ciudad.

La iniciativa socialista también alude al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno de España y dotado con una inversión de 7.000 millones de euros, que contempla el incremento del parque público y protegido, la rehabilitación, la movilización de vivienda vacía y el apoyo al alquiler, especialmente para jóvenes y colectivos con mayores dificultades.