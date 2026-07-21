PSOE de Oviedo teme que los campos 'Tensi' no estén listos para el inicio de las competiciones

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha expresado este martes su preocupación por los retrasos y la falta de planificación del equipo de gobierno en la renovación de los campos de fútbol 'Tensi'. La concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara ha advertido de que "muy probablemente no estén listos ni para la pretemporada ni para el inicio de las competiciones de los clubes locales".

La edil socialista ha preguntado en la comisión plenaria de Deportes por la situación del contrato y ha advertido de que las respuestas de la edil responsable, Conchita Méndez, "no han sido tranquilizadoras". Según ha explicado, Méndez ha confirmado que la adjudicación del contrato aún no ha sido ratificada por la junta de gobierno. "Con tres meses de plazo, mucho nos tememos de que los campos no estarán disponibles ya no solo para el inicio de la pretemporada, sino que es muy probable que tampoco estén listos para el inicio de las competiciones", ha advertido Sánchez Santa Bárbara.

La concejal ha recordado que los campos 'Tensi' constituyen una de las instalaciones deportivas más utilizadas de la ciudad, con una intensa actividad diaria de equipos de base y clubes. Según ha recordado, el deterioro del césped artificial en los terrenos de fútbol 11 y fútbol 8 ha generado preocupación entre los usuarios por el riesgo de lesiones, llegando a provocar la suspensión de un partido del Real Oviedo la pasada temporada debido al mal estado del terreno.

Sánchez Santa Bárbara ha criticado que la actuación ya se presupuestó en 2022 sin llegar a ejecutarse y ha señalado que el Plan Anual de Contratación preveía la adjudicación en el primer trimestre del año para aprovechar el parón estival. Por ello, ha vuelto a reclamar al equipo de gobierno planificación, previsión y transparencia en la gestión y mantenimiento de las infraestructuras deportivas municipales.