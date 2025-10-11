El PSOE de Oviedo ve "sonrojante" que el Ayuntamiento presuma de ayudas deportivas congeladas desde 2019

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha calificado este sábado de "sonrojante" el hecho de que la concejalía de Deportes "haya enviado una nota a los medios presumiendo de haber aumentado las ayudas a los jóvenes deportistas hasta los 26.000 euros". Para la edil socialista, la realidad es que "estas ayudas llevan congeladas en ese importe desde 2019". La única diferencia, añade, es que "tras años negándose a actualizarlas; el año pasado, encima, las recortaron hasta los 19.000 euros".

"Este es un ejemplo perfecto de la propaganda y las medias verdades de la gestión de este equipo de gobierno", ha criticado Sánchez Santa Bárbara, quien ha insistido en que desde 2019 los costes asociados a la práctica deportiva se han incrementado notablemente, mientras las subvenciones municipales permanecen invariables.

Esta falta de actualización, a su juicio, "ha reducido su capacidad real de apoyo, justo cuando las familias afrontan un mayor esfuerzo económico para sostener la actividad deportiva de sus hijas e hijos". El PSOE ve incomprensible que el Gobierno local haya destinado más de 139.000 euros a que Oviedo sea designada por la entidad Aces Europa, junto a otras seis poblaciones españolas, como Ciudad Europea del Deporte, mientras mantiene congeladas las principales líneas de ayuda al deporte base.

Para Sánchez Santa Bárbara, "si de verdad queremos fomentar el deporte y cuidar a quienes lo hacen posible, debemos invertir en ellos y ellas, no en campañas de imagen".

La edil socialista ha anunciado que su grupo ha registrado una proposición para aumentar la partida actual de las subvenciones para jóvenes deportistas con el objetivo de adaptarla a los costes reales y beneficiar a más deportistas ovetenses.