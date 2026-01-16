PSOE pedirá la comparecencia de la edil de Seguridad para que dé explicaciones sobre las cámaras en zona rural

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón pedirá en el próximo Pleno la comparecencia de la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, para que informe acerca de la puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia en la zona rural.

"Llevamos más de un mes esperando a que la concejala responda a las preguntas formuladas sobre la puesta en funcionamiento de las cámaras en la zona rural y hoy no se ha dignado a aparecer en la comisión que ella misma preside", ha remarcado la concejala socialista Marina Pineda, quien ha señalado que en este día Bravo ha vuelto a posponer la respuesta.

Al tiempo, ha acusado al Gobierno local de "mentir" sobre la puesta en marcha de estas cámaras y sobre los permisos para su funcionamiento, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

"Sin autorización, las grabaciones son ilegales", ha recalcado Pineda. La edil ha asegurado que exigirán a Bravo que "por todos los medios que dé la cara", ha sentenciado.