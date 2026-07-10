El PSOE pide aclarar el nombramiento de la directora general de Turismo de Oviedo

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Oviedo ha anunciado que exigirá aclaraciones en la próxima Comisión de Economía sobre el proceso de nombramiento de la nueva directora general de Hostelería, Turismo y Congresos, al considerar que existen dudas sobre la modificación de las bases de la convocatoria y sobre la justificación del nombramiento de "una persona que no reúne el requisito general de ser funcionaria de carrera".

El concejal socialista Jorge García ha advertido de que "cada vez resulta más evidente que el gobierno de Alfredo Canteli entiende la Administración como una agencia de colocación". "En lugar de buscar el mejor perfil para un puesto, da la sensación de que adapta el puesto al perfil de la persona que quiere nombrar", ha apuntado.

El edil ha recordado que, tras la jubilación del anterior titular del puesto, las bases para cubrir el cargo se modificaron de forma significativa. "El puesto pasó de requerir titulaciones relacionadas con los ámbitos económico o turístico a exigir exclusivamente una licenciatura en Derecho, cuando las funciones principales siguen siendo exactamente las mismas: diseñar la planificación estratégica y operativa para el desarrollo del potencial turístico de Oviedo, ha explicado.

Para García es "una modificación difícil de justificar desde el interés general y muy fácil de interpretar cuando se conoce el resultado del proceso".

El Grupo Municipal Socialista ha recalcado que "las propias bases establecen que la regla general es que este tipo de puestos directivos sean desempeñados por funcionarios de carrera, contemplándose únicamente de manera excepcional la designación de personal que no tenga esa condición, siempre que esa decisión esté debidamente motivada mediante criterios objetivos y proporcionados".

"Si la persona designada no es funcionaria de carrera, el Ayuntamiento tiene la obligación de explicar por qué aplica esa excepción. No basta con afirmar que era la candidata más idónea; la ley exige una motivación real y concreta, no una simple declaración de intenciones", ha afirmado García.

Los socialistas preguntarán en comisión si la directora general nombrada ostenta la condición de funcionaria de carrera; dónde se recoge la motivación que justifica apartarse del criterio general establecido en las bases; si el concejal responsable del área realizó entrevistas personales a alguno de los aspirantes, tal y como contemplaba la convocatoria; y si se ha presentado algún recurso contra las bases o contra el propio proceso de selección.

"Cuando un gobierno modifica los requisitos de un puesto y el resultado beneficia precisamente al perfil de la persona finalmente elegida, lo mínimo que puede hacer es ofrecer todas las explicaciones", ha señalado García, para quien "la transparencia no consiste en publicar un expediente, sino en demostrar que las decisiones se toman con criterios de mérito, capacidad e interés público".

Por último, el edil socialista ha asegurado que no están cuestionando a ninguna persona, sino la forma de actuar del gobierno municipal. "Los cargos directivos no pueden convertirse en nombramientos de conveniencia ni dar la impresión de que las bases se redactan pensando en un candidato o candidata concreta. Los ovetenses tienen derecho a saber si el proceso ha sido impecable o si, por el contrario, el PP ha vuelto a utilizar la Administración para favorecer decisiones previamente tomadas", ha concluido.