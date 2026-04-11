El PSOE pide ampliar los espacios de juego infantil en la ciudad

Archivo - Columpios, parque de niños en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, a través de su concejala Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha instado al equipo de gobierno a adoptar medidas urgentes para preservar los espacios abiertos destinados al juego infantil y a la práctica de actividad física.

La concejala ha asegurado a través de un comunicado que "no se puede seguir arrinconando a nuestros niños y niñas en los espacios públicos" y ha alertado de la progresiva reducción de estos espacios en los últimos años, así como de la imposición de restricciones que limitan actividades tradicionales como jugar con la pelota.

"Estamos viendo cómo se reducen las oportunidades de juego libre para niños y niñas, algo fundamental para su desarrollo", señaló la edil socialista.

Desde el PSOE de Oviedo también destacan la preocupación trasladada por vecinos y vecinas ante la transformación de zonas ajardinadas que anteriormente permitían un uso lúdico y deportivo, y en el que ahora se dificultan o impiden estas actividades "con prohibiciones más o menos expresar o con la colocación de elementos como papeleras o bancos que las dificultan".

El Grupo Municipal Socialista recuerda que estos espacios cumplen una doble función esencial: son lugares de ocio infantil y, al mismo tiempo, entornos accesibles para la actividad física cotidiana. Su pérdida, advierten, tiene consecuencias negativas en el desarrollo físico, emocional y social de los menores.

Por todo ello, el PSOE ha presentado un ruego en la Comisión Plenaria de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo para que el equipo de gobierno impulse una planificación activa orientada no solo a conservar estos espacios, sino también a crear nuevos entornos que combinen ocio, juego y actividad física en condiciones seguras y accesibles.