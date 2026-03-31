El PSOE pide cambiar la composición del jurado del Concurso de Ideas de La Vega

Archivo - Antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Juan Álvarez ha instado este martes al Equipo de Gobierno a modificar los miembros que conforman parte del jurado del 'Concurso de proyectos y posterior fase de adjudicación de un contrato de servicios mediante procedimiento negociado sin publicidad para la elaboración de los documentos técnicos necesarios para la ordenación urbanística de la antigua Fábrica de Armas de La Vega'.

A juicio del edil es imprescindible "adoptar medidas que aseguren una separación real y efectiva entre la dirección política del proyecto y la función técnica de valoración, con el fin de salvaguardar los principios de la contratación pública, reforzar la objetividad del proceso y evitar eventuales causas de impugnación".

Tal y como aparece en el portal de Contratación del Sector Público, formarán parte de él "el Concejal de Gobierno de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos; un arquitecto/a de reconocido prestigio con acreditada experiencia nacional, a designar por el órgano de contratación; tres Arquitectos/as municipales adscritos al Servicio municipal con competencias en materia de planeamiento y gestión urbanística, a designar; y el Director General de Urbanismo del Ayuntamiento".

Recuerda el PSOE que el Concurso de ideas para la ordenación del ámbito de La Vega tiene por objeto la integración urbana, rehabilitación y definición del futuro uso del ámbito de la antigua Fábrica de Armas, con el fin de transformarlo en un espacio estratégico que combine actividad empresarial, cultural, residencial y zonas verdes, resolviendo su actual desconexión con la ciudad.

Así, añaden los socialistas que aun pudiendo considerarse formalmente conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público por contar con mayoría de miembros técnicos, "suscita fundadas dudas respecto al cumplimiento efectivo de los principios de independencia, imparcialidad y objetividad".

Juan Álvarez explica que tal y como está configurado el jurado, "la presidencia recae en un concejal con responsabilidad directa sobre el ámbito objeto del concurso y la secretaría en un alto cargo del mismo departamento que, además, ocupa el puesto de manera provisional, lo que genera una apariencia de conflicto de interés al confluir funciones de dirección política y valoración técnica".

Esta circunstancia, unida a la pertenencia de varios miembros al propio Ayuntamiento, "puede comprometer la percepción de neutralidad del órgano evaluador y, con ello, la credibilidad del fallo y la plena garantía del procedimiento", concluye el concejal socialista.