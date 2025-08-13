El PSOE pide al equipo de gobierno que estudie comprar la antigua casa sindical de Olloniego

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una proposición para que el equipo de gobierno municipal estudie la adquisición del conocido como edificio sindical de Olloniego, actualmente propiedad del Ministerio de Trabajo, con el fin de destinarlo a usos comunitarios.

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha recordado que desde hace casi dos décadas, la recuperación de este edificio es "una de las principales reivindicaciones vecinales".

Ha destacado que es un inmueble "con un gran potencial", que podría acoger una biblioteca, actividades en su salón de actos e incluso un uso compartido con el consultorio médico local.

El inmueble, que durante años ofreció diversos servicios a la localidad ovetense -incluida una bolera-, cuenta con una tasación de 119.521 euro, cantidad que desde el Grupo Municipal Socialista se considera razonable para un edificio de estas características.

La antigua sede sindical, construida en 1967, se sitúa en la avenida Príncipe de Asturias, la principal vía de Olloniego, y dispone de una superficie construida de 654 metros cuadrados distribuidos en bajo más dos plantas. En su trasera dispone de un espacio donde se ubicaba la bolera, "un deporte con gran tradición en la localidad y que podría recuperarse".

"Es una oportunidad para dotar a Olloniego de equipamientos que mejoren la vida de sus vecinas y vecinos. El equipo de gobierno no debería dejarla pasar", ha subrayado Fernández Llaneza. La proposición será debatida en la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación del Ayuntamiento de Oviedo.