El PSOE pide explicaciones el equipo de gobierno sobre la ejecución del Plan de Igualdad en el Deporte

Archivo - Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al equipo de gobierno información detallada sobre el grado de ejecución del Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres en el Deporte, vigente desde finales de 2022, así como sobre las actuaciones previstas para el año 2026 y los recursos presupuestarios destinados a su desarrollo.

El Grupo Socialista denuncia la falta de información pública y estructurada sobre la ejecución del Plan, ya que solo se dispone de los datos recogidos en la Memoria del Área de Deportes de 2023. Las memorias correspondientes a 2024 no se han publicado y las de 2025 siguen pendientes.

La concejala socialista Marisa Ponga registró una batería de preguntas ante la comisión de Educación, Cultura y Deportes con el objetivo de conocer qué medidas concretas se han llevado a cabo en cada uno de los años de vigencia del documento y si se ha realizado alguna evaluación intermedia que haya dado lugar a acciones de mejora.

Desde el Grupo Municipal Socialista valoran positivamente que el Ayuntamiento haya apostado por un Plan de Igualdad en el ámbito deportivo, si bien recuerdan que no fue elaborado mediante un proceso participativo ni con la consulta a todos los grupos de la Corporación.

"La igualdad no puede quedarse en una declaración de intenciones: necesita planificación, seguimiento, presupuesto y transparencia", dijo Ponga.