El PSOE pide al Gobierno local habilitar un aparcamiento provisional en el solar de la antigua nave de Flex

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Gijón ha reclamado este jueves al Gobierno local que inicie las negociaciones con la propiedad de los terrenos de la antigua nave de Flex para habilitar un aparcamiento provisional en el solar, una vez concluya el derribo del edificio.

En este sentido, el edil socialista Tino Vaquero, que ha comparecido en este día en rueda de prensa, ha explicado que se trata de una reivindicación vecinal que solucionaría temporalmente el problema de estacionamiento en la zona.

"Jesús Martínez Salvador puso como excusa que, al tratarse de un terreno privado, el Ayuntamiento no tiene competencia para pedir o gestionar nada que tenga que ver con un uso provisional, pero lo cierto es que el Ayuntamiento le ha quitado un problema a la propiedad al demoler subsidiariamente la nave pese a que podía haberlo hecho ella misma al ser una entidad solvente", ha apuntado, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

"Se podía haber obligado al banco a reparar el inmueble y, solo en caso de que los informes hubiesen acreditado una ruina física o económica, requerirle la demolición", ha indicado el edil.

"Mientras no se desarrolle el ámbito de Gijón Fabril, la propiedad va a tener un solar limpio, sin uso alguno, que con el tiempo va a generar los mismos problemas que el edificio", ha alertado, con respecto a la suciedad e insalubridad que presentaba.

"Con la nave en pie se le podría haber dado uso pero, una vez derribada y con un solar diáfano, la propiedad no va a poder hacer nada en él de forma inmediata hasta que se desarrolle el ámbito", ha opinado.

En caso de que la negociación no llegue a buen puerto, Vaquero cree que el Equipo de Gobierno municipal debería plantearse la posibilidad de adquirir el terreno, lo que supondría pasar a ser un propietario más del ámbito, iniciar los trámites para impulsarlo con la Sareb -propietaria de una parte- y poder construir casi 300 viviendas, con reserva para viviendas de protección pública, así como 6.000 metros cuadrados de zonas verdes.

El concejal socialista ha avanzado que llevarán desde el PSOE estas propuestas, a través de un ruego, a la próxima Comisión Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente.