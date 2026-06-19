El PSOE pide implantar la tasa turística en Oviedo: dejaría 1,2 millones extra al año

El portavoz del PSOE de Oviedo Carlos Fernández Llaneza y el concejal Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha instado este viernes al Equipo de Gobierno del PP a aplicar la tasa turística en la ciudad, un impuesto que inyectaría 1,2 millones de euros extra al año en las arcas locales para mejoras en sostenibilidad turística y servicios.

El portavoz del PSOE local, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve, han ofrecido una rueda de prensa en la que han explicado que pedirán en Comisión que el Ayuntamiento retire las alegaciones al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno y desarrolle la ordenanza municipal necesaria para aplicar este tributo, de aplicación voluntaria para los ayuntamientos.

Llaneza ha asegurado que los socialistas ovetenses respaldan la imposición de esta tasa en la capital asturiana, al entender que supondría unos ingresos para la ciudad que ayudarían a "compensar" los gastos que genera la actividad turística en Oviedo.

Por su parte, Jorge García Monsalve ha explicado que esta tasa permitiría a las administraciones locales contar con recursos vinculados a la promoción, la protección y el desarrollo del turismo sostenible, el refuerzo de servicios y la mejora en la calidad de la oferta turística. Además no supondría "ningún coste" para le Ayuntamiento, al ser un tributo de gestión autonómica. "Esta tasa no tiene impacto alguno en la ocupación, pero sí genera recursos directos en forma de ingresos", ha defendido Monsalve.