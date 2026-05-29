Asturias presenta el anteproyecto de la tasa turística, que afectará también a los festivales y cruceros

Las viceconsejeras de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, y de Turismo, Lara Martínez, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la rueda de prensa de este viernes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado este viernes el anteproyecto de ley de estancias turísticas, conocido como tasa turística. Se trata de una medida de carácter voluntario para los ayuntamientos, quienes decidirán de forma autónoma su implantación en sus respectivos municipios.

En la rueda de prensa de presentación han participado la viceconsejera de Hacienda, Mar Salgado, y la representante de Turismo, Lara Martínez. Desde el Ejecutivo asturiano han destacado que esta norma avanza en el compromiso gubernamental de promover un modelo de turismo sostenible, en línea con la campaña 'Respeturismo' presentada este año en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Llamedo ha destacado que el anteproyecto establece un "amplio abanico" de fines a los que los ayuntamientos podrán destinar los recursos recaudados, los cuales han nacido del "diálogo" con las propias entidades locales. Entre estos objetivos se encuentra el refuerzo de los servicios públicos municipales que sufren el impacto de la llegada de visitantes, tales como la recogida de basuta. Asimismo, los fondos podrán dirigirse a la mejora de infraestructuras, el transporte sostenible, la formación del sector turístico y a políticas locales de vivienda.

La recaudación del impuesto será gestionada por el Gobierno de Asturias, que posteriormente transferirá el 100% de lo recaudado a los municipios correspondientes. La tasa se aplicará de manera temporal durante la Semana Santa y en el periodo estival comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

CUANTÍAS Y EXENCIONES

El gravamen se abonará por persona y noche, con un límite máximo de cinco noches por alojamiento. Las cuantías estarán moduladas según la tipología del establecimiento turístico, oscilando entre un máximo de 3 euros por noche para los hoteles de cinco estrellas o categoría superior, y un mínimo de 0,5 euros por noche para los alojamientos de turismo rural y albergues. Además, la tasa afectará también a los cruceros y a las acampadas celebradas en eventos veraniegos, como festivales, quedando excluidas las áreas de autocaravanas de titularidad municipal.

El texto normativo contempla diversas exenciones en el pago. No abonarán la tasa los menores de edad --siendo aplicable solo a mayores de 18 años--, las personas con una discapacidad superior al 65%, los usuarios de programas sociales como el Imserso, los estudiantes y participantes en estancias universitarias de investigación, los deportistas en competiciones oficiales, ni quienes se alojen por razones de salud o fuerza mayor.

TRAMITACIÓN

El anteproyecto de ley se someterá a partir de ahora a un periodo de información pública de 10 días para la recepción de alegaciones. Con posterioridad, el texto se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva antes de ser remitido a la Junta General del Principado. Debido a los plazos requeridos para la tramitación parlamentaria, Llamedo ha precisado que el impuesto no estará aprobado para su aplicación durante el presente verano y que se prevé su horizonte de implantación de cara al próximo año, haciendo referencia a Semana Santa.

Llamedo ha insistido em que las experiencias en otros destinos demuestran que este tipo de gravámenes no impactan negativamente en la afluencia de visitantes, sino que repercuten de forma directa en la mejora de los servicios y del propio destino turístico.