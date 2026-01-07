El PSOE pide una infraestructura normativa de la cultura en Oviedo para dar un marco jurídico a iniciativas como Kuivi

El concejal del PSOE de Oviedo, Javier Ballina. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Javier Ballina, ha pedido este miércoles una infraestructura normativa de la cultura para dotar de un marco jurídico claro a iniciativas como el Kuivi de Ciudad Naranco, sobre el cual pesa una orden de cierre por un problema de licencias municipales.

En unas declaraciones a los medios, Ballina ha defendido el barrio de Ciudad Naranco y en concreto la zona de Almacenes Industriales como un espacio que pueda convertirse en un "barrio cultural" que reciba, después de una rehabilitación, "toda la creatividad" y "las iniciativas, que ahora mismo muchas veces se marchitan en Oviedo porque no tienen un sitio donde desarrollarse".

"Creemos en el Kuivi, creemos que es la punta de lanza de muchas iniciativas que esperemos que se consoliden", ha defendido, señalando que ello va parejo a que se tenga que cumplir la ley. "Lógicamente se tiene que cumplir la ley, y ese cumplimiento de la ley no solamente pasa por la situación del Kuivi, sino que pasa porque es necesario desarrollar una infraestructura normativa de la cultura", ha defendido.

En este sentido, ha abogado por un conjunto de normas que permitan desarrollar la idea municipal para esta zona de la ciudad, y se ha mostrado confiado en que el Ayuntamiento sea capaz de interpretar su normativa y desarrollar una modificación normativa para que todas las iniciativas culturales tengan encaje.

Por otro lado, el concejal Javier Ballina ha cuestionado la postura de Vox en torno a este asunto, reprochando a la formación que cuestione el impulso de una cultura "plural" en Oviedo. Frente a la "oscuridad" de Vox, el PSOE local propugna la "absoluta transparencia", defendiendo la cultura como "palanca para el progreso de Oviedo".