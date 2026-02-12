El PSOE pide que el nuevo Plan de Igualdad se base en un diagnóstico previo y un proceso participativo

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Marisa Ponga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha presentado este jueves, en la reunión del Consejo de Igualdad, un ruego para que el Consistorio impulse una fase de diagnóstico previo y exhaustivo antes de iniciar la redacción del nuevo Plan de Igualdad.

Según Ponga, el objetivo es evitar que el documento se limite a un trámite administrativo y garantizar que sea "una herramienta eficaz frente a la desigualdad por razones de género" en el municipio. La edil ha defendido que toda política pública que aspire a la igualdad real debe apoyarse en un análisis riguroso de la situación de partida y en la participación de todos los agentes implicados.

Por ello, ha propuesto que el diagnóstico sea un proceso "abierto y profundamente participativo" que incorpore las aportaciones de entidades, asociaciones y colectivos que trabajan por la igualdad en Oviedo, incluso de aquellos que no forman parte orgánica del Consejo de Igualdad. "No podemos permitir que el nuevo Plan de Igualdad se redacte de forma aislada en los despachos; debe ser una hoja de ruta compartida", ha manifestado.

Ponga ha insistido en que el futuro plan debe incorporar mecanismos de fiscalización efectivos, incluidos procedimientos de denuncia y sanción institucional ante conductas machistas, y garantizar la autonomía del área de Igualdad en los ámbitos político, técnico y presupuestario. También ha planteado evaluaciones públicas periódicas y la creación de un órgano independiente que supervise el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las mujeres y la ciudadanía de Oviedo.