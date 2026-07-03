El PSOE pide al PP "dar un impulso real" a las ayudas a jóvenes deportistas

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha instado este viernes al equipo de gobierno del PP a "dar un impulso real" a las ayudas municipales dirigidas a jóvenes deportistas, al considerar que la dotación económica "se ha quedado completamente desfasada" y resulta insuficiente para cubrir las necesidades actuales.

Según ha señalado, la convocatoria aprobada en el órgano colegiado de subvenciones mantiene la misma cuantía que en 2019, con 26.000 euros. "Y eso solo después de que el año pasado el Partido Popular tuviera que rectificar el recorte del 27% que había aplicado a estas ayudas tras las críticas recibidas", ha recordado.

Sánchez Santa Bárbara ha advertido de que el incremento de solicitudes en los últimos años evidencia la necesidad de reforzar la financiación. "Es cierto que las solicitudes aprobadas han quedado cubiertas, pero cada vez son más los y las jóvenes deportistas que las solicitan y, sin embargo, el presupuesto sigue congelado", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado que las cuantías actuales son "claramente insuficientes" para afrontar gastos habituales como desplazamientos fuera de Asturias para homologar marcas o competir a nivel nacional e internacional, así como alojamiento, inscripciones o la compra de equipamiento deportivo específico.

Como ejemplo, ha indicado que algunos beneficiarios apenas percibirán 150 euros. "Con esa cantidad es imposible cubrir el coste de un desplazamiento o adquirir material especializado. Es una ayuda que, siendo bienvenida, tiene un impacto muy limitado", ha afirmado.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de gobierno que incremente la dotación presupuestaria de esta línea de subvenciones para adaptarla al aumento de la demanda y al encarecimiento de los costes. "Si el Ayuntamiento quiere apostar de verdad por el deporte base y por el talento deportivo de Oviedo, debe hacerlo con recursos suficientes y no manteniendo unas ayudas congeladas desde hace seis años", ha concluido.