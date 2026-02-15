El PSOE pide priorizar grandes eventos deportivos en el Palacio de los Deportes de Oviedo frente a conciertos

Archivo - Palacio de los Deportes de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, defenderá en la comisión de Educación, Deportes y Cultura un ruego para que en el Palacio de los Deportes se priorice la celebración de acontecimientos deportivos oficiales de especial trascendencia para la ciudad cuando coincidan con conciertos u otros espectáculos previamente autorizados.

Según han explicado desde PSOE este domingo, la iniciativa surge tras la reciente aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la licitación para la concesión del Palacio de los Deportes para la organización de actividades no deportivas.

La formación ha argumentado que aunque los pliegos recogen medidas para fijar con antelación el calendario anual y minimizar interferencias con la actividad deportiva y ha advertido de que pueden producirse situaciones sobrevenidas de gran relevancia, como la clasificación de un equipo de la ciudad para una fase final o un playoff de ascenso -por ejemplo, a la Liga ACB- que no estuviera prevista en el momento de aprobar la programación de eventos.

Sánchez Santa Bárbara ha señalado que en los pliegos se reitera que el uso prioritario es el deportivo y se establece un mecanismo para fijar la programación de los conciertos con "la previa aprobación de la junta de gobierno, pero no hay ninguna previsión ante la posible coincidencia en fechas de un evento musical ya programado con uno deportivo que no pudiera anticiparse".

Por ello, el PSOE plantea que el Ayuntamiento establezca como "criterio claro y prioritario que, en caso de coincidencia sobrevenida entre un evento deportivo oficial de especial trascendencia y un espectáculo no deportivo, se garantice en todo caso la celebración del evento deportivo, adoptando las medidas necesarias para reubicar o reprogramar la actividad privada si fuera preciso".