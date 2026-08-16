El PSOE pide reparar el tramo de la senda peatonal que bordea el campo de golf de Las Caldas

Senda - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha registrado un ruego para la próxima Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos en los que insta al PP a reparar la parte más deteriorada de la senda peatonal que bordea el campo de golf de Las Caldas.

"Es una de las más transitadas por caminantes y ciclistas del municipio. Aunque se han subsanado en su mayor parte los defectos en el vallado de seguridad, todavía queda pendiente el arreglo del firme en algunos tramos paralelos al río con alto riesgo de desprendimiento", ha dicho.

Se trata del paseo que parte de Caces a la orilla del río Nalón, llega a Fuso de la Reina, continúa por el antiguo trazado del tren de vía estrecha y bordea el Campo de Golf, llegando así de nuevo a Las Caldas.