El PSOE pide, a través de una proposición, suspender cautelarmente las licencias de plantas de asfalto

Archivo - El portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo presentó una proposición para ampliar la suspensión cautelar de licencias urbanísticas a las plantas de fabricación de mezclas bituminosas, conocidas como plantas de asfalto, mientras se tramita la futura Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

La iniciativa, presentada por el concejal socialista Juan Álvarez, parte del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el pasado 1 de abril de 2026, por el que se suspendieron las licencias para estaciones de servicio debido a razones de interés general vinculadas a la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, basándose en evidencias científicas sobre emisiones contaminantes como el benceno.

"Este mismo principio de precaución debe aplicarse con mucho mayor rigor que a las gasolineras a instalaciones industriales, que generan un impacto atmosférico significativamente superior", razonó el edil del PSOE.

En este sentido, Álvarez explicó que las plantas de asfalto son mucho más contaminantes que las gasolineras. Estas últimas presentan emisiones limitadas y no implican procesos industriales de combustión, pero las plantas de mezclas bituminosas funcionan mediante la quema y tratamiento de hidrocarburos, lo que da lugar a emisiones continuas y más complejas.

"Entre los contaminantes que generan se encuentran partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, además de olores persistentes y los derivados del aumento del tráfico pesado en su entorno", enumeró Álvarez.

La propuesta se apoya además en referencias de organismos internacionales y estudios científicos que alertan sobre los riesgos asociados a este tipo de instalaciones. "El impacto de las plantas de asfalto sobre la salud y el medio ambiente es sustancialmente mayor que el de las estaciones de servicio, por eso es urgente que el equipo de gobierno también suspenda las licencias de estas", indicó Álvarez.