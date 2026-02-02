El PSOE plantea un reglamento de buenas prácticas para reforzar la transparencia en el Ayuntamiento de Oviedo

Los ediles socialistas Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llanera durante la rueda de prensa de este lunes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado este lunes que llevará al Pleno de mañana una proposición para reforzar la transparencia y el buen gobierno mediante la elaboración de un reglamento de buenas prácticas, al considerar que el Ayuntamiento de Oviedo ha "dado pasos atrás" en esta materia desde 2019.

En rueda de prensa, el portavoz municipal, Carlos Fernández Llaneza, ha subrayado que la transparencia "no solo se presume, sino que debe ser fehaciente y permanente en cualquier administración pública", al tiempo que la ha vinculado con la participación ciudadana, la prevención de la corrupción y una gestión responsable de los recursos públicos. En este sentido, sostiene que Oviedo no cumple actualmente con los estándares de transparencia que sí existían durante la legislatura 2025-2019, cuando el PSOE gobernaba en coalicción con IU y Somos Oviedo.

Entre las medidas defendidas, Fernández Llaneza ha destacado la necesidad de recuperar una agenda pública del equipo de gobierno, que permita conocer las reuniones que mantienen, con quién y con qué finalidad, algo que ha calificado de "básico en una administración municipal".

Como ejemplo de falta de transparencia, ha aludido al informe arqueológico solicitado sobre La Vega que, según ha explicado, estaba en poder del concejal Ignacio Cuesta desde octubre del año pasado y cuya entrega a la oposición fue "negada u ocultada de forma sistemática". Según ha indicado, el documento recoge indicios de una posible infraestructura subterránea de grandes dimensiones que debería comprobarse mediante excavación arqueológica manual.

Por su parte, el edil Jorge García Monsalve ha explicado que la moción plantea iniciar un proceso para la elaboración de un reglamento de buenas prácticas o de integridad pública, con participación técnica y diálogo político, sin imponer un modelo cerrado. El objetivo, ha señalado, es detectar riesgos, mejorar los controles internos, proteger a los empleados públicos y ofrecer mayores garantías a la ciudadanía sobre el funcionamiento del Ayuntamiento.

Ha recordado que este tipo de normas ya existen en otras administraciones y ha defendido que Oviedo no debe quedarse atrás en estándares de calidad y buen gobierno.

La propuesta también incluye regular aspectos como los regalos o presentes, los viajes institucionales y el uso privado de bienes municipales, al tratarse de "elementos sensibles" que requieren "reglas claras, precisas y homogéneas".