El PSOE propone recuperar un antiguo puente ferroviario para mejorar la accesibilidad de la Pista Finlandesa de Oviedo

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha propuesto recuperar y adaptar uno de los antiguos puentes ferroviarios de la ciudad, actualmente abandonado en una finca próxima a los campos de fútbol de Los Castañales, para mejorar la accesibilidad de la Pista Finlandesa y conectar los dos tramos del Paseo de Valdeflora.

La iniciativa será planteada por el PSOE en la próxima Comisión de Urbanismo e Infraestructuras y persigue estudiar la viabilidad técnica de rehabilitar el puente para facilitar el itinerario de las personas con movilidad reducida en el cruce de la calle José 'El Xarreru'.

El portavoz municipal socialista ha explicado que la carretera que asciende desde Fitoria por este camino constituye actualmente "una barrera" para quienes tienen movilidad reducida, al dificultar tanto el acceso como la continuidad de uno de los paseos más frecuentados de la ciudad.

Según ha indicado, la estructura a recuperar es uno de los dos puentes que en su día salvaban la calle General Elorza y la avenida de Pumarín y que fueron retirados durante la operación Cinturón Verde. Uno de ellos fue recuperado durante la Alcaldía de Agustín Iglesias Caunedo (PP) para incorporarlo a la senda fluvial del Nora.

"El puente, convenientemente restaurado, podría salvar ese tramo", ha señalado Fernández Llaneza, quien ha defendido que el Ayuntamiento analice si es técnicamente posible rehabilitar la otra estructura y dotarla de un nuevo uso público.

El edil ha apuntado que el puente que daba continuidad al ya reutilizado en la senda del Nora lleva "dos décadas abandonado" en una finca situada junto a Los Castañales. A juicio del PSOE, su recuperación permitiría eliminar una barrera física en un espacio de uso ciudadano y, al mismo tiempo, rescatar un elemento vinculado al patrimonio ferroviario local.

La propuesta socialista incluye además la instalación de un panel informativo para explicar a los usuarios de la Pista Finlandesa la historia de la estructura y su relación con el antiguo ferrocarril de El Vasco, de vía estrecha, en Oviedo.