PSOE propone seis ejes para los presupuestos de Oviedo 2026 con medidas en vivienda, zona rural, empleo, y cultura

El concejal del PSOE en Oviedo, Jorge García Monsalve y el portavoz municipal Carlos Fernández Llanez presentan su documento de prioridades para los presupuestos de 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado este viernes su documento de prioridades de cara los Presupuestos de 2026, estructurado en seis ejes de actuación que incluyen medidas en vivienda, servicios públicos, empleo, cultura, sostenibilidad e igualdad. El portavoz, Carlos Fernández Llaneza, ha tendido la mano al alcalde "para instaurar una negociación basada en propuestas concretas y cuantificadas".

El concejal Jorge García Monsalve ha sido el encargado de detallar las líneas de trabajo del documento, que el grupo considera "una propuesta abierta al diálogo y a la negociación, viable y realista". "Los presupuestos son la expresión concreta de las prioridades de un equipo de gobierno: dicen qué se hace, qué se deja de hacer y, sobre todo, a quién se ayuda", ha señalado.

En el primer bloque, dedicado a la cohesión social y a la vivienda, el PSOE propone la elaboración de un plan municipal de vivienda para ampliar el parque público en régimen de alquiler. Plantea tres medidas: la adquisición de viviendas vacías, el refuerzo de la oficina municipal de vivienda con más personal y un estudio del mercado de alquiler que permita declarar zonas tensionadas.

El documento también aboga por un plan integral de servicios sociales con refuerzo de plantillas, creación de nuevos servicios --como "un comedor independiente de la ayuda a domicili"o-- y la puesta en marcha de un servicio municipal de atención 24 horas ante emergencias habitacionales, pobreza energética o desamparo. Monsalve ha pedido además aumentar las ayudas de emergencia social y reforzar las becas de comedor con baremos actualizados al IPC.

El segundo punto hace referencia a los barrios, parroquias y servicios públicos y se centra en el mantenimiento de espacios públicos, aceras y equipamientos vecinales. En concreto, según ha detallado Monsalve, reclama que el presupuesto de 2026 incluya partidas para la creación del Parque del Este, con adquisición de terrenos y adecuación provisional como zona verde, así como un plan de inversiones en la zona rural.

El documento continúa con las medidas relativas al empleo, innovación y actividad económica. El grupo sugiere dotar de fondos el plan local de empleo, apoyar la modernización digital del comercio de proximidad y adquirir los terrenos de la antigua fábrica de Loza de San Claudio, entre otras cosas.

El cuarto punto, según ha detallado Monsalve, recoge propuestas relacionadas con la cultura, el deporte y la participación, con más apoyo económico al sector cultural y con un plan de inversiones en infraestructuras deportivas y un mayor respaldo a deportistas y clubes locales.

La sostenibilidad y la transición verde es el quinto eje, e incorpora propuestas vinculadas al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, entre ellas la creación de una red de aparcamientos disuasorios, un estudio de alternativas a la Ronda Norte y un plan de recuperación del Naranco.

En último punto, de refuerzo de políticas de Igualdad, el documento contempla un programa específico en esta materia, con refuerzo de personal técnico, ampliación de programas de prevención de la violencia machista y apoyo a entidades y colectivos LGTBI mediante líneas de ayuda y proyectos municipales.

Monsalve ha concluido subrayando la voluntad del grupo municipal de participar en la elaboración de los presupuestos "proponiendo alternativas viables y complementarias" y sin cerrar la puerta a un acuerdo que, para Llaneza, "beneficiaría a la mayoría social de Oviedo".