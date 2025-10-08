El PSOE registra aportaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo para lograr un texto consensuado

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha presentado una serie de aportaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Oviedo (PMUS), con el objetivo de lograr un texto consensuado que mejore la actual versión antes de su votación en el pleno.

El portavoz del PSOE local, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Juan Álvarez Areces han presentado sus propuestas en una rueda de prensa en la que han indicado que si bien comparten aspectos que se incluyen en el PMUS, hay una serie de "líneas rojas difícilmente encajables" en un plan de movilidad sostenible, tales como la defensa de la Ronda Norte o el plan de aparcamientos para La Escandalera y El Campillín.

Sus aportaciones, ha explicado Llaneza, buscan contribuir a un plan de movilidad "mucho más sostenible" con el que la mayoría de los ovetenses, y los grupos municipales, puedan sentirse cómodos. "Queremos llegar a un acuerdo con el Equipo de Gobierno", ha defendidio, para llegar a un consenso.

El concejal Juan Álvarez Areces ha detallado las aportaciones de los socialistas, que pasan por la concreción de una serie de medidas que ya están incluidas en el Plan y la adición de otras.

Entre las medidas, incluyen el impulso de calles escolares, la reordenación de travesías rurales, la puesta en marcha de un corredor verde entre El Cristo y el Hospital Universitario Central de Asturias, potenciar el Camino Primitivo de Santiago como eje cultural y turístico, o crear espacios verdes, como el parque del este, que puedan actuar como refugio climático.

Proponen además definir con mayor exactitud las medidas para la movilidad vertical en la ciudad, con especial atención a las escaleras de acceso al estadio municipal Carlos Tartiere, fomentar los carriles bus, una red de carriles bici o impulsar el transporte a demanda en el medio rural sin suprimir líneas de transporte urbano.

Finalmente, proponen "desechar" el proyecto de la ronda norte por ser "obsoleto e incoherente" con un plan de movilidad sostenible que lo que busca es reducir el uso del vehículo privado.

El trámite de aportaciones de los grupos municipales finaliza mañana tras 45 días. El siguiente paso será la aprobación inicial del PMUS en el pleno municipal --con las aportaciones de los grupos--, su salida a información pública, la resolución de alegaciones y la votación final en el pleno para su posterior entrada en vigor.