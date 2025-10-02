El PSOE reitera su rechazo a la Ronda Norte, "un proyecto innecesario, anacrónico e inasumible"

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha vuelto a reiterar este jueves el rechazo de su grupo a la Ronda Norte y ha indicado que lleva 10 años defendiendo lo mismo, que es un proyecto innecesario, anacrónico e inasumible tanto económica como medioambientalmente".

"En lugar de separar para siempre Oviedo del Naranco con una autopista, siempre hemos defendido soluciones más realistas y sostenibles para mejorar la movilidad en la zona, como fue el desdoblamiento de la salida de Nicolás Soria o serán las actuaciones en la salida de Luis Oliver o la conexión de Las Campas con la ronda exterior a través del vial de La Pixarra", recordó Fernández Llaneza.

El portavoz de los socialistas ha indicado que su grupo cree y así lo ha defendido que, como sucedió con la obra de Nicolás Soria, los trabajos para desdoblar el paso a Ernesto Blanco Winter y reordenar la glorieta de Luis Oliver harán desaparecer las puntuales congestiones del tráfico que se producen en la salida hacia la AS-II.

Consideran que es la propia ciudadanía de Oviedo la que no quiere abrir una "gigantesca cicatriz en el Naranco" y en este sentido inciden en que las encuestas del Plan de Movilidad, que tramita el equipo de gobierno, muestran el rechazo contundente de los y las ovetenses a esta infraestructura.