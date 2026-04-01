El PSOE replica al PP que ya está contemplado el abono de prestaciones a familias de dependientes fallecidos

Ana Isabel González Cachero - WEB DE LA JGPA

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE y de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS (que sustentan al gobierno de coalición en Asturias) y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, la iniciativa del PP que pedía un fondo de compensación para indemnizar a las familias de las personas que han fallecido mientras esperaban resolución o prestación en materia de dependencia.

El texto ha sido respaldado por Vox y por el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, pero no han sido apoyos suficientes para que la proposición no de ley saliese adelante.

La diputada del PSOE Ana Isabel González Cachero ha tomado la palabra para justificar su voto en contra, argumentando que en Asturias la normativa vigente ya prevé el reconocimiento y abono de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a familiares de aquellas personas que, habiendo solicitado las ayudas, fallecieron una vez superados los plazos que generan el derecho a recibirlas.

A juicio de la socialista, la proposición del PP resulta "innecesaria" e "indecente". Ana Isabel González Cachero, al igual que el portavoz de Convocatoria por Asturies y de Covadonga Tomé han aprovechado además para reprochar al PP que lleva a la Cámara iniciativas de este tipo y han recordado los fallecidos en residencias de Madrid, donde gobierna el PP, durante la pandemia de COVID-19. "Dijeron que total se iban a morir igual, esa es la gestión del PP", ha dicho Tomé.

Sin embargo, PP, Vox y Pumares (Foro) se han mostrado muy críticos con la gestión de la dependencia que se realiza en el Principado de Asturias.

Beatriz Polledo, que fue la encargada de defender la iniciativa, ha explicado que según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, un total de 1.245 personas en lista de espera de dependencia fallecieron en el Principado de Asturias durante el año 2025 sin recibir las ayudas correspondientes. Ha añadido que la lista de espera efectiva asciende a 7.764 personas, un 15,51% por encima de la media nacional.

Desde la derecha han hablado de "colapso" en el sistema asturiano, agravado con la implantación de la historia social única, algo que ha perjudicado "de manera irreversible" a miles de personas y familias.

Sara Álvarez (Vox) ha comentado que "lo justo" sería indemnizar a las familias de los más de 7.000 asturianos que fallecieron en lista de espera desde que Adrián Barbón es presidente de Asturias. "Han convertido el sistema de bienestar en un sistema de abandono". Pumares (Foro) ha reprochado a IU que "mire para otro lado" en este asunto.