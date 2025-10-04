El PSOE de Siero cierra un acuerdo presupuestario con IU para 2026

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), ha anunciado este sábado que ha alcanzado un acuerdo presupuestario con el Grupo Municipal de Izquierda Unida para el ejercicio 2026.

En nota de prensa, el primer edil ha valorado como "una muy buena noticia" la capacidad de alcanzar acuerdos pese a contar con mayoría absoluta. En este caso, el regidor quiso agradecer a Izquierda Unida "la generosidad y la lealtad que está teniendo con el equipo de gobierno, en una relación de lealtad mutua".

García ha subrayado que los compromisos alcanzados "son buenos para Siero y se cumplen", y ha recordado que este es ya el tercer presupuesto consecutivo que acuerdan. "Creo que el resultado de que en Siero seamos capaces de tener esta estabilidad y de aprobar los presupuestos en tiempo y forma se está viendo ahí fuera, con múltiples actuaciones de todo tipo que realizamos para intentar mejorar el concejo y la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha dicho.

LAS PRINCIPALES CIFRAS

El primer edil ha destacado las grandes cifras de las cuentas para el próximo ejercicio, cuyo proyecto irá a pleno próximamente. El presupuesto consolidado de los tres entes, Ayuntamiento, FMC y PDM, asciende a 70.686.346,97 euros (60.397.373,62 euros en 2025). Las cuentas del consistorio están dotadas con 68.300.700,33 euros (58.042.645,04 euros en 2025, 10.258.055,29 de euros más, un 17,67% más).

Por su parte, la Fundación Municipal de Cultura contará con unos presupuestos de 2.947.909,87 euros, lo que supone un incremento del 2,78% con respecto al ejercicio anterior (2.868.279,00 euros). Finalmente, las cuentas del Patronato Deportivo Municipal ascenderán a los 5.566.500,00 euros, aumentando un 3,01% más con respecto al ejercicio anterior (5.403.950,00 euros).

García ha puesto en valor el presupuesto de "récord" y ha comparado el que tenía Siero cuando accedió a la alcaldía en 2015, 36.157.981,79 euros, y el que tendrá en 2026: 68.300.700,33, un 88,89% más.

Según ha explicado, este incremento no se debe a una mayor presión fiscal, sino al crecimiento de la actividad en el concejo: "Tenemos más vecinos, más empresas y estamos generando mayor actividad".

Como ejemplo, señaló la recaudación por el Impuesto sobre Construcciones, que en 2015 era de 422.666 euros y este año a día de hoy alcanza los 2.075.000 euros, lo que supone un incremento del 390%. Para el próximo año, la previsión es que crezca un 17% adicional.

García ha explicado que el presupuesto no incluye los 5.200.000 euros de fondos Feder que ayer recibió el concejo. "A lo largo del ejercicio esa cantidad se reflejará en las cuentas municipales", ha dicho.

En cuanto al desglose de gastos, el alcalde explicó que se producen incrementos importantes en algunas partidas. Entre ellas destacó la Ayuda a Domicilio, que aumenta en casi 352.000 euros pues se ha aumentado el coste por hora para garantizar un mejor servicio.

También se incrementa el gasto destinado al Mantenimiento de Caminos, con casi 300.000 euros más al año, el contrato de Zonas Verdes adjudicado hace poco con un aumento de 213.000 euros; el contrato de Correos, que asciende a 174.000 euros por el mayor volumen de cartas certificadas; y la limpieza de los edificios municipales, que en el nuevo contrato incorpora un incremento superior a los 100.000 euros por el aumento de costes.

Respecto al capítulo de inversiones para el próximo ejercicio, dotado con 13.231.500,47 euros para llevar a cabo 54 actuaciones. Entre las más relevante por importe se encuentran el Bulevar de Lugones, con 2.650.000 euros, y el parque periurbano de Pola y el aparcamiento en altura, que será la mayor inversión del próximo año, con 2,5 millones de euros.