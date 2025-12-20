El PSOE ve irresponsable tener abierto el aparcamiento de La Escandalera sin la normativa de accesibilidad

Archivo - Plaza de La Escandalera - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo considera una "grave irresponsabilidad" que el equipo de gobierno persiste en mantener abierto el aparcamiento de La Escandalera pese a que no cumple ninguna de las condiciones de accesibilidad y seguridad exigidas por la normativa vigente.

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha preguntado esta semana en la comisión plenaria de Economía por las condiciones en las que se mantiene abierto este estacionamiento. Explican que la concesión finalizó en 2023 y que continúa en funcionamiento mediante sucesivas prórrogas, avaladas únicamente por un informe del entonces director general de Urbanismo, hoy ya dimitido.

"No hay ni un solo técnico municipal, al margen del dimitido director general, que avale en todo el expediente que se mantengan abiertas estas instalaciones en esas condiciones", ha dicho el edil socialista.

García Monsalve ha recordado que, tal y como ha dictaminado el Consejo Consultivo del Principado de Asturias tras la reclamación de un ciudadano que sufrió una caída en las escaleras del aparcamiento en diciembre de 2023, el Ayuntamiento es responsable directo de las condiciones de accesibilidad y seguridad del parking. Como consecuencia de ese dictamen, el Consistorio tendrá que indemnizar con una cuantiosa cantidad a este vecino, cifrada en casi 38.000 euros.

"Los hechos son especialmente preocupantes", ha señalado el edil socialista, "porque en esa misma comisión el concejal de Urbanismo nos confirmó que se prevé una nueva prórroga del servicio de este estacionamiento y que no está previsto realizar ninguna actuación de mejora en el aparcamiento, ya que el equipo de gobierno insiste en su plan de ampliarlo mediante una nueva obra y una nueva concesión".

Según ha subrayado García Monsalve, el dictamen del Consejo Consultivo deja meridianamente claro que cualquier accidente, siniestro o, incluso, incendio que se produzca en el estacionamiento -al no cumplir las normativas actuales de seguridad y accesibilidad- será responsabilidad directa del Ayuntamiento de Oviedo.

"En este escenario, nos parece una auténtica imprudencia, casi una temeridad, mantener un servicio público en estas condiciones", ha afirmado el concejal socialista, "más aún cuando el propio equipo de gobierno admite que el aparcamiento tendrá que cerrar durante muchos meses si finalmente se ejecutan esas anunciadas y más que cuestionables obras, lo que demuestra que este estacionamiento, muy probablemente, innecesario".