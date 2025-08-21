Publicada una nuva lista de admitidos en la Universidad de Oviedo

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha hecho pública este jueves la cuarta lista de admitidos en estudios de grado con límite de plazas de la fase A, junto a la primera adjudicación de las fases B y C. El estudiantado admitido deberá proceder ahora a la formalización de su matrícula, del 21 al 26 de agosto.

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad recuerda que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. Por lo tanto, incide en la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera de aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada.

Según ha informado la Universidad, el periodo de reclamaciones a la presente adjudicación estará también abierto desde el 21 al 26 de agosto. Una vez finalizado este plazo, el próximo 28 de agosto se publicará la quinta lista de admitidos de la fase A y la segunda adjudicación de plazas de las fases B y C.

Las notas de corte de esta cuarta adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera. En esta fase, la titulación con la nota de acceso más alta es el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos, que se mantiene en el 13,248. Le siguen el doble grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,864), el Grado en Medicina (12,828), el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (12,804), Grado en Odontología (12,779), Grado en Biotecnología (12,368), Grado en Enfermería